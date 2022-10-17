Мобилизованных из Твери в зону СВО отправляют без торжеств

Куда конкретно отправят наших мобилизованных мужчин, они не знают. Фото: Виктория ТУШКОВА

В Твери начинается отправка мобилизованных в зону СВО в Донбассе и Украине. Там тверские ребята, по их словам, будут заниматься территориальной обороной. Куда именно их отправят, конечно, заранее не сообщают.

- Топорами, гвоздями снабдили, чтобы землянки построить. Мужики здесь такие - мы легко организуем быт, у нас опыт есть, я вот дом себе построил, - рассказал «КП»-Тверь» Александр Писарев (имя изменено), мобилизованный из района Тверской области и ожидающий отправки на сборном пункте в Твери.

- А как обмундирование? Всё устраивает?

- Форму выдали, термобельё летнее и зимнее. Есть, конечно, те, кто самостоятельно подороже покупал, но я смысла в этом не вижу. Деревенским ребятам так вообще нравится форма. Аптечками тоже снабдили, добровольцы собирали и местные администрации. Я только жгуты покупал. А вот со спальниками и пенками проблемы были, не выдавали. Сами искали и покупали.

- Что-то по срокам говорят: как долго в зоне СВО будете?

- Насчёт сроков никто ничего не знает.

Неизвестен не только срок возвращения, но и точное время отправки на фронт. Мобилизованным ничего не объявляют.

- Нет, провожать нас не придут, - говорит Александр. - Автобусы приедут, «рота, подъём!» - и поедем. Может, и к лучшему… Когда из дома в Тверь нас отправляли, девочка одна почти под автобус кидалась: «Папа, не уезжай!», женщины плакали. Смотреть на это больно, лучше вообще не прощаться.

Соответственно, никаких торжественных проводов, по крайней мере этой партии мобилизованных, в Твери не будет.

- Ну а как настроение в целом?

- Настроение позитивное, - улыбается Александр.

НА ЗАМЕТКУ

Молитва матери обладает невероятной силой.

О том, как принять отправку родного человека, «КП»-Тверь» рассказала практикующий психолог Мария ДАНИЛИНА:

- Последний раз мобилизация объявлялась в 1941 году, поэтому неудивительно, что это вызывает неоднозначную психологическую реакцию. Кто-то вырос в семье потомственных военных, и для таких людей это возможность проявить себя как доблестного защитника Родины, продолжить фамильную историю, выполнить ожидаемую от него роль. Но для многих это неожиданное и пугающее событие, ломающее весь привычный уклад. Многие не знают, что думать и чувствовать в подобной ситуации. Поднимаются паника, страх, чувство бессилия и безысходности, отчаянная тревога за дорогого человека, усиленная неизвестностью и невозможностью прогнозировать события… Что делать в подобной ситуации и как можно помочь себе и близким?

Прежде всего стараться не поддаваться панике и тревожным мыслям о негативных и страшных исходах. Очень важно правильно проводить человека, отправляющегося в зону военных действий. Это было известно с древних времен, поскольку, к сожалению, войны сопровождали человечество на протяжении всей истории существующей цивилизации. И всегда исход битвы зависел не только от доблести солдат и гениальности военачальников, но и от того настроя, психологического и, можно так сказать, энергетического покрова, который создавали супруги и матери воинов.

В современной научной психологии это определено законом Йеркса-Додсона, также известным как закон оптимума мотивации. Дело в том, что слишком сильное стремление к цели может вызвать нежелательное эмоциональное состояние, мешающее ее достижению. Сначала оно стимулирует увеличение напряжения в подкорке головного мозга. Чрезмерно сильные импульсы начинают атаковать кору и провоцируют её разлитое возбуждение. Вследствие этого возникают ощущения тревоги, страха или беспокойства, которые могут стать серьёзным препятствием к достижению цели и сделать человека уязвимым. Поэтому очень важно создать у человека спокойную уверенность, вселить веру в свои силы, в успех, удачу и помощь Высших сил. Молитва матери обладает невероятной силой. И даже если вы не религиозный человек, обращение к Матери-Природе, Матери-Жизни, вера в благополучный исход создают мощную защиту и придают сил уходящему на войну.

Напоследок Мария поделилась историей собственной семьи:

- Когда началась Вторая мировая, мой дедушка был совсем молодым. И он ушёл воевать вместе со своими тремя братьями. Кстати, родом он был из украинского города Конотопа. Моя прабабушка Варя проводила своих четверых сыновей, всех своих детей, на войну. Она беспрестанно молилась за них, в доме всё время горела лампадка. И все братья вернулись живыми, получили лишь незначительные повреждения и прожили до глубокой старости. Притом что старший брат дошёл до Берлина, а мой дедушка воевал в Румынии и служил там уже после окончания войны. Как видите, мысли и чувства близких имеют большое значение и большую реальную силу…