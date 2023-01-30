5 книжных клубов Твери: Куда пойти, если очень хочется рассказать о недавно прочитанном

Наша колумнистка на заседаниях книжных клубов была обворожительна. Фото: Любовь Абракадаброва

Можно сколько угодно ворчать, что ребёнок не читает книг, но он и не начнёт, если дома не будет ни одного читающего человека. Это элементарная основа воспитания. В общем, я молодая мамаша, которая как и все молодые мамаши, стремится дать лучшее своим детям и показать хороший правильный пример. Да и в целом хочется же примкнуть к культурной жизни города. Поэтому я тв рдо решила — пора начать знакомиться с мировой литературой.

Первая сложность на пути к чтению для меня была: выбрать из кучи книг, что прочитать. А вторая (уже после прочтения): с кем бы обсудить прочитанное. Оба этих вопроса решились вступлением в литературные клубы для читателей. Благо их теперь достаточно в Твери и для вступления нужно просто прийти на встречу, прочитав заранее обговоренную книгу.

Я посетила пять таких сообществ в Твери. Причём замечу, что только один из "кружков" может похвастаться долголетием, остальные выросли как грибы после изоляции 20-го года. Не сказала бы, что этот рост можно назвать тенденцией увеличения популярности чтения, скорее увеличился спрос на общение, а прочитанная книга — прекрасный повод встретиться.

Встречи в каждом отдельном клубе проходят раз в месяц. Некоторые читатели успевают в один месяц посетить все пять точек, моя же разведка растянулась на полгода и результатами е охотно делюсь.

КЛУБ ПЕРВЫЙ

Тот самый старый "Молод жный литературный клуб" с 10-летней историей сейчас существует на базе библиотеки им. А. М. Горького. Завсегдатаи давно переросли формальности, их связывают более тесные взаимоотношения (дружба). По-этому, приходя туда, вы будете встречены вежливо, но можете почувствовать себя некомфортно — как новичок на вечеринке давних друзей. Если подобные условности вас не пугают, то не забудьте с собой хорошее настроение, читательский билет и что-нибудь к чаю.

Выбор книг в этом клубе происходит щепетильно в январе и по определ нной логике, но не лиш нной метода "тыка". Обсуждение произведения максимально продуктивно и имеет ч ткую структуру. Сначала ответственный за произведение делает справку об авторе, о жанре, о примерных временных рамках, когда произведение вышло и о реакции общественности. Затем каждый высказывает личные впечатления и мнения от текста. И в конце ответственный за книгу представляет всеобщему вниманию короткий рассказ этого же автора, или в том же жанре. Рассказ читается вслух по-очереди всеми участниками мероприятия. Примерный возраст тех, кто туда ходит, от 35 до 45 лет. По роду деятельности там можно встретить и врача, и инженера, и учителя. Всех объединяет чтение.

КЛУБ ВТОРОЙ

Литературный клуб в котокафе "Мур-мяу". Посещение платно, но в эту плату входит возможность погладить местного живого кота и выпить чая с ненавязчивой печенюшкой. Выбор произведений здесь не системен, но багаж прочитанного у ребят вс же есть. Таким образом в мо м присутствии обсудили «Искусство любить» Эриха Фромма и развлекательную фантастическую историю Герберта Уэллса "Человек-невидимка"— такой вот разброс.

Примерный возраст участников от 20 до 30 лет. В основном студенты и рабочая молод жь. Но, не будем спешить с выводами, один завсегдатай рассказал по-секрету, что за год человеческий состав клуба сменился почти полностью.

Обсуждение произведения вроде как имеет структуру, которую контролирует ведущий, но ч тких рамок я не заметила. Да, он старается задать тему и поддержать диалог, но всё равно это выглядит просто обменом мнений и чаепитием.

КЛУБ ТРЕТИЙ

Книжный клуб на площадке книжного магазина "Что делать?".

Переодически участники поднимают вопрос о переезде из книжного антуража в более расслабленные антуражи какого-нибудь кафе, в котором бокальчик изысканного игристого дополнил бы эстетику мероприятия.

Этот кружок популярен среди людей искусства, начинающих писателей. В каком-то смысле, среди богемы. Примерный возраст тех, кто туда ходит от 30 до 40 лет.

Произведения подбирались голосованиями, но когда завсегдатаи начали вызывать друг друга на дуэли и бросаться перчатками во время таких голосований, было принято решение, что руководитель клуба сам решает, что будет модно читать в этом месяце.

Вопрос о ч м-нибудь к чаю не поднимается, но лучше взять. Обсуждение ид т по плану руководителя клуба. Заранее подготавлен ряд вопросов, которые поднимутся на собрании. Встречи происходят стабильно примерно в середине месяца.

КЛУБ ЧЕТВЁРТЫЙ

Клуб читателей на площадке "Рельсы". Средний возраст заинтересованной аудитории от 15 до 25 лет. Школьники и студенты.

Руководителя здесь сразу два. Встречи назначаются в конце каждого месяца. Выбор даты зависит не только от "Рельсов", но и от тех дней, когда руководителям удобно.

Выбор литературы кто-то в шутку назвал "набор юного хипстера", но мне было интересно ознакомиться с экранизированными и нашумевшими произведениями. Например, там обсудили Оскара Уайльда "Портрет Дориана Грея" и "Цветы для Элджернона" Дэниела Киза. Направление разговора руководители контролируют, задавая наводящие вопросы.

КЛУБ ПЯТЫЙ

Литературный клуб в новом пространстве возможностей "Дом 36". Здесь пока нет постоянного руководителя. Выбор произведений учитывает специфику пространства, которое работает в просветительских рамках, поддерживая православные традиции.

Обсуждение происходит в форме лекции. Из-за того, что книголюбов здесь слишком много и их трудно посадить в круг, сидят люди на стульчиках, как на лекции друг за другом, а ведущий обобщает и направляет сказанное, находясь как лектор у доски. В целом высказаться уда тся каждому и все остаются довольны. Средний возраст читателей от 30 лет. Общество собралось околонаучное, но и студенты бывает заглядывают на огон к.

У меня пока всё. Возможно, есть ещё в Твери какие-нибудь тайные и подпольные литературные обсуждения, но на поверхности в центре города самыми яркими и "на слуху" являются именно эти. Расположила я их в порядке появления (вроде не перепутала). Выбирайте клуб, смотрите у него в сообществах в соцсетях задание на этот месяц, дату встречи и присоединяйтесь.