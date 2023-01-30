«Лыжня России-2023» в Твери: когда пройдёт и что там будет

На «Лыжне» в Твери запланированы забеги разных возрастов и уровней подготовки спортсменов. Фото: ПТО

11 февраля 2023 в Твери пройдет региональный этап Всероссийской массовой гонки «Лыжня России – 2023». Место проведения соревнований: площадка в микрорайоне «Южный» (Октябрьский проспект, 109).

ЧТО В ПРОГРАММЕ

Традиционно на «Лыжне» будут старты для спортсменов и любителей разных возрастных категорий: для мужчин и женщин, юношей и девушек, мальчиков и девочек. Старты для людей с ограниченными возможностями здоровья. Запланированы забеги спортивных семей и забег «Без галстуков». Расписание забегов станет известно позже.

КАК ПОЛУЧИТЬ МЕДДОПУСК НА СОРЕВНОВАНИЯ

Участники состязаний до 17 лет включительно допускаются к гонкам только при наличии медицинского заключения врача о допуске. Участники от 18 лет и старше – при наличии медицинского заключения врача о допуске или личной подписи, подтверждающей персональную ответственность за свое здоровье.

С 7 по 10 февраля будет работать комиссия по допуску к соревнованиям по адресу: г. Тверь, ул. Горького д. 97, каб. 111. Время работы – с 10:00 до 17:00. Комиссия также будет действовать 11 февраля с 9:30 до 11:30 на месте соревнований.

Для прохождения комиссии при себе необходимо иметь паспорт или свидетельство о рождении, медицинское заключение врача о допуске к участию в соревнованиях.

КСТАТИ

Погода во время стартов «Лыжня России-2023» в Твери днём 11 февраля будет самая настоящая «лыжная» По прогнозам синоптиков будет около - 5 градусов, облачно, временами проглянет солнышко.