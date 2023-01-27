Не бежать, не махать, громко орать: Как действовать, если собака решила вас покусать

Собака - друг человека, необходимо не забывать об этом и вести себя правильно. Фото: Семён ЛЕГКОВ

В Твери нередко можно встретить довольно крупных собак, которых хозяева отпускают с поводка без намордника побегать на прогулке. "Не бойтесь, она не укусит!" - распространенная при этом фраза. Но если хозяин далеко... Также в городе немало бездомных собак. Сбиваясь в стаи, они могут представлять серьезную опасность. Были же случаи нападения и на детей, и на взрослых...

Как вести себя, если вдруг на пути встретился агрессивный пес или, чего доброго, стая собак?

Несколько рекомендаций и советов "КП"-Тверь" дал эксперт - заместитель начальника Центра кинологической службы областного УМВД Кирилл Невский.

Кирилл Невский. Фото: Александр ЖМУЛИН

Мы встретились на территории Центра кинологической службы областного УМВД. Меня встретил громкий лай из вольеров. Кирилл Невский рассказал, что тут содержатся 25 служебных собак:

- Большинство - немецкий овчарки. Но есть и ротвейлеры, есть также малинуа - бельгийская овчарка. А всего в нашем регионе на службе в полиции - около 80 собак.

РУКИ ПО ШВАМ, СПИНОЙ НЕ ПОВОРАЧИВАТЬСЯ

Прежде всего полицейский-кинолог отметил, что при встрече с любой, а тем более ведущей себя угрожающе, собакой самое главное - соблюдать спокойствие:

- Важно не бояться, хоть это и сложно для многих, я понимаю. Поясню: когда человек боится, у него выделяется адреналин, он потеет, собака это прекрасно чует. При этом собака не понимает в связи с чем выделяется адреналин. Может от того, что ей рады и хотят покормить, погладить, а может наоборот ударить. И поэтому собака может атаковать.

Экчперт отметил, что если собака бежит на вас, нужно встать спокойно, не делать резких движений, руками не махать, а поплотнее их к телу держать.

- Ни в коем случае не поворачиваться к собаке спиной и не бежать от нее. подчеркнул специалист. - Это, если собака агрессивна, практически 100% спровоцирует ее на атаку, и она вас все равно догонит. Однозначно, если вы будете отходить от собаки, то делать это надо лицом к ней, опять же спокойно.

Кинолог посоветовал также, если собака проявляет явную агрессию - начинает скалиться, лаять на вас, угрожающе бегать рядом, на нее грубо накричать. Так сказать, осадить уверенным окриком. На собак это вполне действует.

- Хорошо, если при человеке есть любой прибор, который может издавать неприродные звуки, - заметил Кирилл Невский. - В этом смысле очень хорошая вещь - электрошокер. Причем его не требуется непосредственно применять, достаточно издать треск тока - собаки бояться звука электрического разряда, это их отпугивает. Так же для защиты можно применять перцовый баллончик.

Эксперт обратил внимание еще на несколько моментов:

- при угрожающем поведении собаки также не рекомендую замахиваться, это может только еще больше разозлить пса и спровоцировать его на атаку;

- можно попытаться визуально увеличиться в размерах (при помощи, например, раскрытого зонта или куртки), это также может отпугнуть собаку.

- если издали видите несколько, то есть стаю собак, особенно бездомных, без хозяев, то лучше всего их просто обойти подальше.

Специалист настоятельно настоятельно рекомендует поменять маршрут и избежать приближения к стае собак:

- Если они начинают лаять, то тем самым показывают, что это их территория. Тут рисковать не стоит 100%. Но опять же отходить надо спокойно, держа их в поле зрения, ни в кем случае не убегая.

А ЕСЛИ ПЁС РЕШИЛ КУСАТЬСЯ

- Собака готова на вас наброситься - нужно быстро снять куртку (или какую-то другую верхнюю одежду), намотать на руку и подставлять ее собаке, таким образом защищаясь, - ответил эксперт. - Не факт, что это убережет вас от травм, но, хотя бы, минимизирует возможные повреждения от атаки агрессивной собаки. Можно также подставлять сумку или рюкзак, если есть.

ПРИ НАПАДЕНИИ СТАИ - ГЛАВНОЕ НЕ УПАСТЬ

Если на человека нападает стая и ему некуда скрыться или залезть, эксперт рекомендует (если человек физически и психологически не готов давать жесткий отпор) сгруппироваться, втянуть шею в плечи, по возможности закрыть руками лицо, шею и живот, сесть на корточки:

- Самое главное оставаться на ногах, не надо ложиться, падать. В таком случает, возможно, есть шанс, что собаки потеряют интерес и пробегут мимо. Может просто облают. И, конечно, кричать - шум может подействовать отпугивающе. Но, таких ситуаций в идеале необходимо избегать, и, увидев стаю собак, повторюсь, обходить их подальше.

СОБАКА БЫВАЕТ КУСАЧЕЙ ТОЛЬКО ОТ ЖИЗНИ СОБАЧЕЙ

Полицейский-кинолог также сказал несколько слов о воспитании собак. Он отметил, что насилие, пусть даже незначительное, к собаке применять нельзя - этим положительного результата не добиться:

- Собаку бить нельзя вообще. Для дрессировки, воспитания можно применять только похвалу, ласку, лакомства. Также полезны игры. Собаки любят играть. Можно применять командный, строгий голос.