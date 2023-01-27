Газификация Тверской области: от планов к результатам

Темпы строительства газовой инфраструктуры растут. Фото: Инна ГАЛАКТИОНОВА

Основные задачи по программе социальной газификации на 2022 год выполнены: построены сети до границ участков более 500 тысяч домовладений. Темп строительства газовой инфраструктуры и объем исполненных работ по итогам 2022 года практически в три раза превысили показатели 2021 года - такие данные озвучены на заседании итогового федерального штаба по газификации.

В течение всего года работы активно велись и в Тверской области. О результатах и планах догазификации и газификации региона мы беседуем с генеральным директором АО «Газпром газораспределение Тверь» Андреем Светашовым.

Генеральный директор АО «Газпром газораспределение Тверь» Андрей Светашов. Фото: Юлия БАХТАМОВА

- Андрей Николаевич, в конце декабря заместитель председателя Правительства РФ Александр Новак провел заключительное годовое заседание Федерального штаба по социальной газификации субъектов РФ, на котором подвели итоги исполнения программы догазификации в 2021-2022 годах. Какие результаты у Тверской области?

- В соответствии с планом-графиком догазификации 2021-2022 годов, утвержденным губернатором региона, нам предстояло построить газопроводы до границ земельных участков 7437 домовладений. На конец декабря прошлого года построены сети до границ земельных участков 7641 домовладения. Работы завершены с опережением графика. В план-график на 2023 году уже включены 1270 домовладений. График будет корректироваться по мере поступления заявок и заключения договоров.

В федеральном рейтинге регионов по догазификации Тверская область находится в «зеленой зоне». Темпы стройки до границ земельных участков хорошие, но хотелось бы, чтобы жители региона более активно подавали заявки на догазификацию и своевременно готовили оборудование к приему природного газа.

- А много документов требуется для догазификации?

- Для подачи заявки - свидетельство о собственности на дом и земельный участок, ситуационный план, паспортные данные заявителя и данные СНИЛСа.

- Если человек живет в Твери, а дачный дом у него, например, в Кашине. Где можно подать заявку, ехать в Кашин?

- Совсем не обязательно. Подать заявку на догазификацию можно в АО «Газпром газораспределение Тверь» по месту жительства, через личный кабинет lkk.tver-gaz.ru, в МФЦ, через сервис «Госуслуги» и портал Единого оператора газификации connectgas.ru.

Уточню, что если речь идет о доме в СНТ, то в рамках догазификации газовые сети бесплатно будут построены только до границ такого СНТ. При этом садоводство должно располагаться в границах газифицированного населенного пункта. Таковы условия участия СНТ в догазификации.

- Но ведь бывает, что заявителю отказывают в догазификации?

- Основная причина, по которой заявитель получает отрицательный ответ, - отсутствие правоустанавливающих документов на дом и землю. Или населенный пункт, в котором находится дом, не газифицирован.

Напомню, что догазификация, то есть бесплатное доведение газовой трубы до границ земельного участка, проводится в тех населенных пунктах, которые уже газифицированы.

- А есть те, кто подал заявку на догазификацию, а потом передумал?

- Такие случаи есть. Разговариваем, выясняем причины. Например, некоторых пугает объем работ по монтажу системы отопления. Но ведь не обязательно делать сразу всё. Главное - подвести газ к дому и подключить плиту. А потом можно поэтапно устанавливать котел, делать разводку батарей и остальные работы по теплофикации.

- Напомните, какие льготы есть на газификацию?

- В Тверской области несколько лет действует субсидирование газификации для отдельных категорий граждан. Это участники и инвалиды Великой Отечественной войны и боевых действий, блокадники, узники лагерей, члены семей военнослужащих, погибших при исполнении. Полный список можно посмотреть в приложении к Постановлению правительства Тверской области №787-пп от 29.12.2022 г. В декабре прошлого года размер помощи был значительно увеличен - до 100 тысяч рублей. А многодетным семьям – до 300 тысяч рублей. Подробную информацию можно получить в региональных отделах социальной защиты.

- Эксперты федерального уровня, когда говорят о догазификации, отмечают необходимость дальнейшего совершенствования нормативной базы и сокращения сроков строительства газовой инфраструктуры. Можно конкретизировать, с чем возникают сложности?

- Во многих населенных пунктах для догазификации домовладений требуется строительство распределительной сети. В деревне Неготино, например, чтобы проложить газопроводы до границ 78 земельных участков, построено 5 км газовых сетей. Для газификации десяти потребителей по улице Раннее Утро в Торжке построено более 2,5 км газопровода.

Кроме того, есть населенные пункты, где необходима прокладка газопровода бестраншейным способом под железной дорогой, под трассами федерального значения. Яркий пример - поселок Эммаусс, часть которого была газифицирована еще в 1976 году. Для газификации второй части поселка (26 домов) выполнен «прокол» протяженностью 101 метр под федеральной трассой М-10 и проложено 1,4 км газопровода, установлен пункт редуцирования газа. Такие объекты требуют больше времени на получение разрешений и согласований, чем на строительство.

Также действует особый порядок оформления документации при строительстве на землях особо охраняемых природных территорий. В Тверской области таких объектов федерального и регионального значения порядка тысячи: государственные природные заказники, памятники природы.

Тверская область богата и памятниками историко-культурного наследия - на государственном учете стоит более десяти тысяч объектов. Строительство в данных зонах также требует определенного порядка оформления документации и влечет за собой увеличение сроков строительства.

Соответственно, при сокращении и упрощении процедуры получения разрешений работа по догазификации и газификации ускорится.

- В конце прошлого года состоялся пуск газа в одном из самых отдаленных от центра области муниципалитете - Жарковском. Какие планы на текущий год?

- По Программе развития газоснабжения и газификации Тверской области на 2021-2025 годы в прошлом году также построены межпоселковые газопроводы до Красного Холма и Молоково, в Сонковском, Старицком и Калязинском районах. Создана возможность для газоснабжения 5,841 тыс. домовладений и 64 котельных в 15 населенных пунктах.

В этом году продолжаются работы по проектированию газопровода - отвода Ржев - Оленино - Нелидово - Западная Двина, межпоселковых газопроводов до Белого, Весьегонска, Западной Двины, Нелидово, Оленино, Сандово, Торопца, Троеручицы (Осташковский городской округ), Устиново (Калязинский район).

В целом по программе до 2025 года будут газифицированы 42 населенных пункта, обеспечена техническая возможность газификации 28 234 домовладений и 117 котельных. В настоящее время готовится корректировка программы в сторону увеличения объема газификации.

АО «Газпром газораспределение Тверь»

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