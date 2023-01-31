Рокеры в Твери собрали более 78 тысяч рублей для лечения онкобольных детей

Команда организаторов рок-марафона. После концерта. Фото: VK/ Александр Колесов

Большой благотворительный рок-марафон «Спой детям!», который проходил в Твери с 1 декабря на нескольких концертных площадках, завершён. Участие в концертах приняли лучшие рок-исполнители и команды города, кроме этого в рамках проекта была организована серия мастер-классов.

Подводя итоги, организаторы называют сумму благотворительных сборов - 78 тысяч 910 рублей.

Эти средства уже направлены в благотворительный фонд "Свет.Дети", который с 2008-го года помогает детям со всей страны бороться с онкологией, закупая недостающие лекарства, оплачивая проезд к месту лечения, а также само лечение и проживание.

«Собирать деньги мы решили через организацию концертов. Изначально планировался только один, но получилось четыре и все были рассчитаны на совершенно разные аудитории. На четырёх концертных площадках мы собрали чуть больше пятидесяти музыкантов и творческих людей из других сфер искусства, привлекли художников и фотографов, к нам присоединились производители сувениров. Более того, наш «волшебный чемоданчик» - ящик для сбора пожертвований - путешествовал в том числе и по тем концертам и мероприятиям, которые были организованы другими людьми, решившими примкнуть к рок-марафону хотя бы таким способом», - рассказывает о ходе благотворительной акции один из организаторов рок-марафона «Спой детям» Александр Колесов.

Сказать о том, сколько на площадках марафона было зрителей, практически невозможно. Да, наверное, и не нужно, поскольку «копилка» рок-марафона пополнялась благодаря объединению зрителей и участников.

«Мы никогда не узнаем, скольким детям рок-марафон приблизит момент выздоровления, да это и не главное. Даже если всего одному - это уже важно», - уверен Александр Колесов.

Организаторы рок-марафона выражают огромную признательность всем, кто принял участие в этой благотворительной акции.

На концерте в рамках благотворительного рок-марафона. Фото: VK/ Александр Колесов