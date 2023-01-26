От паровой машины до тренажера для операторов дронов: Какими изобретениями гордится тверская земля

В нашем регионе и сейчас немало изобретателей. Фото: Алексей АНДРЕЕВ

«Разработки тверской компании заинтересовали Миноборону РФ» - на этой неделе эта новость была популярна в тверском сегменте интернета. Речь идет о четырех инновационных комплексах мишеней и устройств фирмы «Альфа Мобильный Полигон».

Известно, что комиссии Главного управления инновационного развития Минобороны РФ были представлены мобильный стрелковый полигон (он позволяет в четыре раза сократить сроки огневой подготовки), тренажёр для обучения операторов беспилотных летательных аппаратов, комплекс видеонаблюдения мишени (обеспечивает наблюдение за мишенью на расстоянии до 2 000 метров, а также фиксацию и сохранение результатов ее поражения) и комплекс получения метеоданных (осуществляет измерение фактических показателей погоды - от скорости ветра и температуры до важности воздуха).

Фрагмент комплекса огневой подготовки. Фото: предоставлено ПТО

Про тренажер для операторов дронов известно, что данная разработка уже запущена в серийное производство. В этом году планируется выпустить до 1000 комплексов.

По данным областного правительства, все четыре разработки Минобороны Рф направит на военно-технические испытания в ближайшее время.

В связи с этим мы решили напомнить, что наша область известна и более масштабными разработками и "открытиями", и далеко не только в военной сфере.

Старицкий самородок

В истории тверской земли немало кулибиных, в том числе отличаются изобретениями ученые Верхневолжья и сегодня. Но мы вспомним об Льве Фёдоровиче Сабакине, жившим во второй половине XVIII - начале XIX веков. О нем, как о выдающемся механике и изобретателе, осталось немало сведений в исторических документах.

Лев Сабакин (по другой версии - все-таки Собакин) родился в Старице в купеческой семье. Благодаря своему уму сумел стать канцеляристом Тверской губернской уголовной палаты. А в 1784 году изобрел и преподнес императрице Екатерине II астрономические настенные часы, за что был награжден и даже направлен на стажировку в Англию. Там он создал модель паровой машины своей конструкции.

Впоследствии он разработал и сконструировал несколько машины и станков для заводов Урала, а также для Монетного двора, изобрел машину для измерения корабельного хода, топографический инструмент для измерений расстояний и высот.

Сцепка Егорченко

Веком позже после Сабакина, во времена СССР, именно тверской инженер Валентин Егорченко отличился тем, что в 1932 году придумал автосцепку СА-3 для железнодорожного транспорта, то есть вагонов поездов. В международных спецификациях железнодорожных узлов ее называют «русской автосцепкой», или «русским контуром».

Валентин Филиппович работал в тверском депо, много лет руководил комплексными испытаниями паровозов, созданием и внедрением на железнодорожном транспорте автосцепки и автоматических тормозов.

Созданная им система автосцепки СА-3 применяется в России до сих пор.

Военная радиостанция

В начале прошлого века, когда СССР существовал лишь в мечтах некоторых деятелей, в Твери была создана одна из первых в стране радиостанций в стране. Это произошло в начале первой мировой войны в 1914 году. Тверская станция также была делом военным. Она обеспечивала Российской империи в том числе связь с тогдашними союзниками - Англией и Францией, а также помогала перехватывать сообщения противника.

«Для надобности военного ведомства необходимо занять на время военных действий по возможности немедленно на Желтиковском поле участок земли размером 500 на 60 сажень под устройство радиотелеграфной станции...» - гласило сообщение под грифом «Секретно», поступившее в Тверскую городскую управу.

Для антенн установили три деревянные мачты, высотой по 110 м. Каждая мачта представляла собой четыре стометровых ствола, скрепленные воедино с помощью медных колец и болтов. Завершал конструкцию десятиметровый шест. На таких опорах подвесили антенны: для приемной сети 6 лучей по 250 м; для пеленгации — 4 луча по 475 м. Оборудовали заземление.

11 октября 1914-го Тверская радиостанция военного спецназначения начала регулярную работу. А в ее создании принял непосредственное участие будущий основатель радиотехнической отрасли промышленности в стране, военный радиоинженер, штабс-капитан Михаил Бонч-Бруевич. Для этого он был специально направлен в Тверь из Санкт-Петербурга.

Сегодня память о славных делах Тверской радиостанции и ее выдающихся специалистах хранят архивы и музеи, в их числе Музей связи при Тверском филиале «Ростелекома».

Экспонат тверского музея "Ростелекома" - ламповый радиоприемник VEF SUPER M557, из 30-х годов прошлого века. Фото: пресс-служба Тверского филиала ПАО «Ростелеком»

Для авиации и космоса

Говоря о различных разработках и новаторских производствах на тверской земле, нельзя не вспомнить о двух интересных заводах.

Начнем с Калязинского машиностроиельного завода. В этом году ему исполняется 55 лет. На этом предприятии уже давно производят важные комплектующие для истребителей серии, в том числе для летальных супермашин МиГ-29 и МиГ-35. Также там делают и детали для самолетов гражданской авиации.

Другой завод - это закрытое для посторонних предприятие «Звезда», что расположено на острове Городомля на Селигере. Оно еще старше завода в Калязине.

Это первый завод в стране, где начали производить гироскопические приборы для отечественных ракет и спутников. И производят до сих пор

Гироскоп - это прибор, упрощенно говоря, определяющий положение в пространстве. Сложнейшее устройство, без которого немыслим полет в космос. Отклонение ракеты или спутника даже на тысячную долю градуса может обернуться катастрофой, поэтому так важен гироскоп и расположенный в наших краях завод.