Как «Пирушка» стала «Праздничным застольем»: Безымянная картина из Тверской картинной галереи оказалась шедевром фламандской живописи

«Праздничное застолье» Хореманса и доклад по нему. Фото: Тверская областная картинная галерея/ VK Мария Шувалова

О том, что в Тверской картинной галерее произошло такое интересное событие - безымянная доселе картина оказалась кисти известного фламандца 18 века - сейчас широкой искусствоведческой общественности рассказывают на Всероссийской конференции. 35 исследователей из разных городов страны приехали в Академию художеств в Питере, здесь они рассказывают о своем опыте установления авторства произведений искусства.

Учёный секретарь Тверской картинной галереи Мария Шувалова представляет коллегам доклад как раз связанный с этим интересным случаем.

Полотно фламандца Яна Йозефа Хореманса Старшего «Праздничное застолье» всего несколько лет назад было картиной безымянного автора. В коллекции галереи оно с 1957 года и носило название «Пирушка» - сюжет полотна не оставлял простора для фантазии.

Случайно на ее изображение на сайте галереи наткнулся коллекционер из далекого Якутска Сергей Желинский, который давно и увлеченно собирает полотна Яна Йозефа Хореманса Старшего. Он и сделал предположение о ее авторстве. Сотрудники галереи заинтересовались предположением, изучили провенанс (подлинность, историю владения произведением искусства - Ред.) иконографию картины (строго установленная система изображения персонажей - Ред.), подключили московских коллег из Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени Грабаря.

Столичные специалисты по итогам экспертиз не только подтвердили эту версию, но и предложили конкретизировать название работы. Так «Пирушка» неизвестного фламандского художника обоснованно превратилась в «Праздничное застолье» мастера Антверпенской гильдии Святого Луки Яна Йозефа Хореманса Старшего (1682–1759).

- Установление авторства полотен, считавшихся ранее произведениями неизвестных живописцев, – знаменательное событие для любого художественного музея. Современные средства цифровой коммуникации, благодаря которым с составом музейных коллекций теперь могут ознакомиться люди далеко за пределами экспозиций и фондохранилищ, иногда становятся проводниками в мир удивительных открытий, - замечает Мария Шувалова.

Это правда, если бы не компьютерные технологии, вряд ли бы так легко якутский коллекционер увидел картину. Ведь от Твери до Якутска без малого 8 тысяч километров.

Что же дает полотну обретение авторства? Его художественная ценность и рыночная стоимость резко возрастают, чем маститее был живописец и чем выше котируется на рынке - тем выше стоимость.

Картина Яна Йозефа Хореманса Старшего «Праздничное застолье». Фото: Тверская областная картинная галерея

Ян Йозеф Хореманс Старший был ведущим летописцем повседневной жизни в Антверпене в первой половине XVIII века. Известен жанровыми произведениями и историческими аллегориями. Создал большое количество небольших анекдотических картин, выполненных в традициях фламандских художников XVII века.

До наших дней дошло много работ этого художника. Они представлены в музеях по всему миру, содержатся в частных коллекциях, торгуются на аукционах. Их можно увидеть в музеях Нидерландов, Франции, Германии, Великобритании ... а теперь и в Твери.