Губернатор Тверской области: принято решение не мобилизовывать родителей троих детей

Мобилизованным сразу выдали зимнюю форму, подготовка продолжается. Фото: Виктория ТУШКОВА

Вечером 13 октября губернатор Игорь Руденя в прямом телеэфире ответил на актуальные для региона вопросы. Большая их часть касалась частичной мобилизации в Тверской области.

Губернатор отметил, что в регионе достаточно хороший уровень ее организации.

- Мы являемся центром сбора и подготовки для нескольких субъектов Российской Федерации, - сообщил Игорь Руденя. - Нам доверили подготовку призывников Псковской и Новгородской областей и части Московской области. У нас достаточно большое количество людей, поэтому мы выбрали несколько мест, которые бы были огорожены, которые бы дали возможность скомплектовать личный состав, разместить его и соответственно провести всю необходимую теоретическую подготовку.

Губернатор в прямом эфире. Фото: ПТО

На территории Верхневолжья ведется огневая, тактическая подготовка, обучение навыкам оказания первой медицинской помощи.

Губернатор подтвердил, что для размещения части мобилизованных был отдан тверской спорткомплекс "Юбилейный". Также глава региона упомянул о сборных пунктах в бывших корпусах суворовского училища, здании на улице Веселова, а также в Военной академии ВКО имени Жукова.

Игорь Руденя сообщил, что мобилизованным сразу была выдана также зимняя форма одежды, чтобы не мерзли (погода меняется, холодает), на сборных пунктах организовано трехразовое питание.

Также губернатор рассказал, что для мобилизованных за счет региона плюсом к вещам, выданным Минобороной, будут предоставлены спальные непромокаемые мешки, пенопропиленовые коврики, резиновые теплые сапоги, тапки, термосы и аптечки первой медицинской помощи.

Игорь Руденя отдельно сообщил о том, что в связи с новыми корректировками Минобороны мужчины, у которых трое детей (как родных, так и приемных) должны освобождаться от частичной мобилизации.

Районным военкомам вместе с главами муниципалитетов поручено уточнить военные учетные специальности, по которым призывают людей и семейное положение мобилизованных.

Губернатор также сообщил, что планируется запустить упредительный механизм.

- Раздать сейчас повестки, чтобы все специально сами явились в военкомат, наши военнообязанные, и сами актуализировали своё семейное положение, место работы, наличие брони, учебы в учреждениях образования, либо если есть какие-то отводы по здоровью, и тогда не надо уже будет никуда ездить, лишний раз собираться, - пояснил Игорь Руденя.

Добавим, что областное правительство опубликовало утвержденный комплекс мер соцподдержки для семей.

К примеру, дети мобилизованных имеют первоочередное право на зачисление в государственные и муниципальные образовательные дошкольные организации, а также в учреждения допобразования. Семьи мобилизованных имеют право на обслуживание вне очереди в государственных медорганизациях, бесплатно посещать выставки и т.д. Подробности читайте здесь.

Кроме того, на федеральном уровне предусмотрен пакет мер поддержки мобилизованных и членов их семей - от сохранения рабочего места и включения периода мобилизации в трудовой стаж до реструктуризации кредитных обязательств и освобождения от пеней за просрочку платежей за услуги ЖКХ.

В прямом эфире была затронута и тема фейков. Губернатор напомнил – достоверная информация представлена только на официальных ресурсах, в том числе на портале «Объясняем.РФ».