Минфин: Тверская область - регион с высокой долговой устойчивостью

Устойчиво! Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Долг, как известно, платежом красен, и кто в стране готов платить по счетам, определили в Министерстве финансов РФ. Минфин опубликовал классификацию регионов по долговой устойчивости.

Субъекты РФ разделены на три группы: с высокой, средней и низкой долговой устойчивостью. Тверская область попала в группу субъектов с высоким уровнем долговой устойчивости.

В этой самой устойчивой группе 49 регионов. Кто из них лидер и какое место занимает Тверская область, сказать нельзя: специалисты расположили субъекты в списке просто по алфавиту. В группе регионов со средней долговой устойчивостью 34 субъекта, с низкой - всего два (Мордовия и Удмуртия).

Отметим, в аналогичном исследовании 2021 года Тверская область также была классифицирована как регион с высокой долговой устойчивостью. А вот в 2020 и 2019 годах Минфин относил наш регион к субъектам со средней долговой устойчивостью.

Поскольку Минфин конкретных позиций каждого региона не называет, обратимся к другому исследованию, которое провели аналитики «РИА-Рейтинга». По данным за первое полугодие 2022 года Тверская область оказалась на 34-м месте (среди 85 регионов) по уровню долговой нагрузки на бюджет (ранжирование - от меньшей долговой нагрузки к большей). Величина нашего госдолга составляет менее четверти от годового объёма налоговых и неналоговых доходов областной казны.

Единственный регион, который в исследуемом периоде вообще не имел долговой нагрузки, - это Севастополь. Госдолг в первом полугодии 2022 года там отсутствовал.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

По данным рейтинга долговой нагрузки регионов:

15,39 млрд рублей - объём госдолга Тверской области на 1 июля 2022 года;

+4% - изменение госдолга региона за первое полугодие 2022 года;

22,8% - долговая нагрузка на бюджет Тверской области (отношение госдолга к доходам регионального бюджета за 12 месяцев).

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Оксана ТОЛКАЧЕНКО, заместитель директора Института экономики и управления ТвГУ, к.э.н., доцент:

- Под долговой устойчивостью понимают экономическое состояние бюджетов регионов, при котором они способны в прогнозные сроки обеспечить исполнение принятых обязательств без существенных изменений условий заёмной политики, исходя из оптимальной структуры долгового портфеля и установленных нормативных ограничений.

В 2019 году президент РФ Владимир Путин подписал закон, который наделяет Министерство финансов РФ правом классифицировать регионы страны на три группы по уровню риска исходя из их долговой нагрузки.

Тверская область перешла на зелёный уровень и отнесена Минфином к регионам с высокой долговой устойчивостью. Это говорит о том, что в анализируемом периоде объём долга Тверской области к общему годовому объёму доходов бюджета региона без учёта безвозмездных поступлений составил не более 50%; отношение годовой суммы платежей по погашению и обслуживанию долга к налоговым, неналоговым доходам бюджета и дотациям не превысило 13%; а доля расходов на обслуживание долга в общем объёме расходов бюджета (без учёта расходов, осуществляемых за счёт субвенций) составила менее 5%.

Такая позиция в отношении долговой устойчивости освобождает Тверскую область от согласования с Минфином РФ программ государственных заимствований и гарантий.

А КАК У СОСЕДЕЙ