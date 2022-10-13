В выходные в Твери будет хорошая погода

Наслаждаемся каждым прекрасным моментом осени! Фото: Евгения ГУСЕВА

В ближайшие выходные нас ждёт отличная погода!

- В субботу и воскресенье +10…+11, без осадков. Облака на небе будут, но солнца тоже будет много - спасибо антициклону, - порадовала прогнозом доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова. - Ночами температура будет опускаться до +2, а местами и до нуля.

В субботу погода совсем тихая, а в воскресенье усилится ветер, знаменуя приближение очередного атмосферного фронта, который поменяет характер погоды в первой половине рабочей недели. Атмосферное давление пока комфортное - 755 мм рт. ст.

В понедельник облачно, +11, возможно, обойдётся без осадков. А со вторника уже точно придут дожди, причём обильные. Температура понизится: во вторник +8, в среду +5. Ночами до нуля. Атмосферное давление упадёт до 746 миллиметров.

- Автомобилистам пора начинать задумываться о смене резины, ведь она начинает «дубеть» уже при плюс пяти, - говорит Наталья Сердитова. - Но если вы не ездите в ночное время, летнюю резину пока можно оставить, однако стиль вождения должен быть очень аккуратным!

Вообще, как рассказала нам Наталья Сердитова, существует так называемое правило пяти. Колёса на зимние рекомендуют менять, если на протяжении пяти суток температура переходит через отметку в плюс пять градусов.

Если ваша резина качественная, а вы опытный водитель, пока можно ездить и на летней - днём. Но если вы постоянно вынуждены отправляться куда-то ночью, когда на улице +2 или даже ноль, колёса можно поменять в выходные - заморозков ждать не нужно. При такой температуре летняя резина теряет эластичность и уже не гарантирует хорошего сцепления с дорогой.