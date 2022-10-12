Досуг в Твери с 12 по 19 октября: Фортепиано и балет, Гумилев и джаз, пейзажи и премьеры

Рассказываем, где можно интересно провести досуг в осенней Твери. Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

КОНЦЕРТЫ

Музыка, романтика, Гумилев

Тверская филармония приготовила для публики несколько интересных концертов.

15 октября в 18:00 там выступит фортепианный дуэт ST-DUO. В его составе - Софья Сахнова и Антонина Лузько. Они - одни из самых неординарных пианисток сегодняшнего поколения. Дуэт исполняет популярные сочинения, созданные композиторами прошлых столетий, пьесы современных авторов, а также оригинальные авторские переложения шедевров классической музыки.

В программе концерта: произведения А. Шора, А. К. Глазунова, А. П. Бородина, П. И. Чайковского, Г. В. Свиридова.

Стоимость билетов: от 300 до 500 рублей .

6+

16 октября в 18:00 филармония приглашает на концерт «Романтика в балете и музыке».

Артисты Московского государственного театра «Русский балет» и музыканты Московской консерватории и филармонии представят программу, в которой танцевальные и инструментальные номера составят единое целое.

Фрагменты из любимых балетов «Лебединое озеро», «Евгений Онегин», «Спящая красавица», «Раймонда» и других исполнят прима-балерина - заслуженная артистка России Валерия Васильева, заслуженные артисты России Максим Фомин и Антон Гейкер.

Музыканты Московской филармонии исполнят известные произведения Ф. Шопена, Л. Бетховена, П. И. Чайковского, Ф. Шуберта, Ф. Листа и др.

Стоимость билетов: от 600 до 800 рублей.

6+

17 октября в 17:00 на сцене филармонии представят программу «Мой дом - из звезд и песен дом», посвящённая творчеству Николая Гумилёва. В 2021 году исполнилось 100 лет со дня его трагической гибели.

Публике напомнят о перипетиях жизни этого выдающегося человека - поэта, путешественника, воина.

Артисты Тверской филармонии, мужской вокальный ансамбль «АРТэЛЬ» и дуэт Татьяны и Сергея Левиных представят песни на стихи поэта (автор большинства песен – тверской композитор Сергей Левин).

Стоимость: 600 рублей.

12+

Fantasy

Так называется концерт, который 14 октября в 19:00 даст в ДК «Пролетарка» народный артист России Сергей Жилин и его «Фонограф-Джаз-Бэнда». Это именно они отвечают за музыкыкальное сопросовождение на известных шогу на Первом канале.

- Джаз, диско-фанк, соул, джаз-рок и не только – вас ждёт умопомрачительный микс стилей, - обещают в анонсе организаторы.

Цена билета: 800 - 3500 рублей.

6+

ВЫСТАВКИ

Линия горизонта

С 14 октября в лекционном зале Тверского городского музейно-выставочного центра откроется экспозиция картин Андрея Савельева «Линия горизонта».

Он окончил художественное училище имени А.Г. Венецианова, с 1991 года преподает там.

Выставка «Линия горизонта» посвящена 60-летнему юбилею художника.

- Из всех жанров изобразительного искусства Андрей Савельев предпочитает пейзаж с натуры, предполагающий серьезную этюдную работу. Опыты пленэрной живописи, приемами которой в совершенстве владеет Андрей Савельев, можно сравнить со скрупулезным исследованием, - пишет про него искусствовед Анна Шестакова.

Выставка продлится до 13 ноября.

Стоимость билетов: от 50 до 80 рублей, детям до семи лет - бесплатно.

0+

ЛЕКЦИИ

Тверская картинная галерея приглашает 16 октября в 14:00 на вводную лекцию нового цикла «Мир русской усадьбы».

Искусствовед, главный научный сотрудник картинной галереи, автор книг о Твери Вячеслав Савельев расскажет об эпохе дворянского «золотого века» в Тверской губернии, о расцвете усадебного мира.

Стоимость билета для взрослых – 150 рублей, для школьников и студентов старше 16 лет, пенсионеров – 100 рублей, для детей до 16 лет – 50 рублей.

Билеты можно приобрести как в кассе Тверского императорского дворца, так и на сайте галереи. Количество мест ограничено. Необходима предварительная запись по тел.: (4822) 34-31-56, 34-62-43.

12+

СПЕКТАКЛИ

Импровизация по «Пигмалиону»

Тверской ТЮЗ 13 и 14 октября в 18:30 приглашает на премьеру - музыкальный спектакль «Пигмалион» по мотивам произведения Бернарнда Шоу. Ставшая уже классикой мирового театра, в стенах ТЮЗа комедия получила новое прочтение.

Спектакль построен в форме джазовой импровизации, легкой и современной. Прекрасная возможность отдохнуть от повседневных забот и окунуться в ироничный и многоплановый мир неустаревающей классики английской литературы.

Режиссер постановки - Наталия Лапина.

Задействваны ведущие актеры театра.

Стоимость билетов: от 300 до 600 рублей.

12+

В мир закулисья...

В Тверской театре драмы 16 октября в 17:00 состоится повтор премьерного спектакля «Таланты и поклонники» по одноименной комедии Александра Островского.

Поставил спектакль Александр Павлишин.

Эта комедия написана Островским в 1881 году и посвящена театру. Публику зовут заглянуть в мир таинственного театрального закулисья.

Цена билетов: от 200 до 1000 рублей.

16+

Также в драмтеатре накануне - 15 октября в 17:00 - можно будет увидеть музыкальную комедию по роману "12 стульев" Ильфа и Петрова.

Цена билетов: от 200 до 700 рублей.

16+