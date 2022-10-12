Урожайность зерновых в Тверской области рекордная, а картошкой забиты все склады

Фермеры довольны урожаем - говорят, что он лучше, чем в 2021-м. Фото: Игорь ЧАБАНЕНКО

Областной Минсельхоз сообщил, что этот год стал для тверских аграриев рекордным по урожайности ряда озимых культур за последние 15 лет.

«КП»-Тверь» обратилась к сухим цифрам статистики. А также узнала мнение самих сельхозпроизводителей об урожае.

По информации от Минсельхоза региона на 11 октября, в Верхневолжье убрано 11,5 тыс. гектаров озимой пшеницы - 96,7% от плана. Урожайность при этом уже рекордная - в среднем по области аграрии собрали по 36,5 центнера с гектара. Это на 23,7% больше прошлогодних результатов и на 7% больше максимального уровня урожая озимых культур в 2007 году.

Хороший урожай зафиксирован и по озимой ржи. Урожайность на 15,8% выше показателей прошлого года. Среди лидеров - Сонковский, Старицкий, Калининский и Торопецкий районы.

Яровые культуры в регионе в этом году засеяли на 50,1 тыс. гектаров пашни, на сегодняшний момент убрано 42,6 тыс. гектаров.

Также на данный момент зерновые и зернобобовые убраны с площади 74,6 тыс. гектаров. Причем, если в прошлом году ближе к середине октября было намолочено 16,9 центнера с гектара, то в этом - 25,2 центнера.

По последним данным, убрано уже не менее 11,5 тыс. гектаров картофеля при средней урожайности на сельхозпредприятиях в 262,5 центнера с гектара, что на 15,3% больше, чем в прошлом году.

Овощи убраны с площади 2 тыс. га, из которых капуста - 215 га, свекла - 265 га, морковь - 259,7 га, лук - 249 га.

Ведутся работы по подготовке полей к посеву озимых культур под урожай 2023 года. Планируется засеять более 22 тыс. га.

Мы дозвонились до некоторых агропредприятий и крестьянских фермерских хозяйств (КФХ).

Так, в Редкинской агропромышленной компании, которая выращивает картофель в Конаковском районе, нам сообщили, что урожай у них отличный. Правда, озвучить, сколько же собрано всего или в среднем с одного гектара, затруднились. Но заверили, что картошкой забиты все их склады.

В колхозе «Мир», расположенном в поселке Мирный, недалеко от Торжка, ответ был более сдержанным:

- Мы собрали довольно хороший урожай пшеницы, примерно 20 центнеров с гектара. Это лучше, чем в прошлом году, но, бывало, и больше собирали.

При этом в колхозе оговорились, что у них упор делается на молочное животноводство, а не на зерновые.

Глава КФХ в Бологовском районе, фермер Алексей Трофимов также отметил, что этот год вышел довольно урожайным и уж точно лучше, чем прошлый.

- Я не так много сею, примерно 20 гектаров картошки и 10 гектаров овощей, в основном-то мой профиль - животноводство, - заметил при этом Алексей. - Но и картошка. И овощи уродились лучше, чем в прошлом году. Я общаюсь со многими фермерами, аграриями Верхневолжья, так вот все в принципе довольны урожаем этой осенью.

Что ж, пожелаем фермерам собрать весь урожай без потерь, выгодно его реализовать и с прибытком готовиться к следующему году.