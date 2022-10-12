Как в Тверской области намерены поддержать мобилизованных и их семьи

Меры поддержки мобилизованных ещё прорабатываются. Фото: Виктория ТУШКОВА

В Тверской области, как и в других регионах страны, разработан ряд мер для поддержки мобилизованных и их семей. У нас меры ещё прорабатываются. Рассказываем, о чём известно на настоящий момент.

ЛЬГОТЫ СЕМЬЯМ

Меры поддержки семей мобилизованных были утверждены 4 октября на заседании регионального правительства.

Здравоохранение:

- внеочередное обслуживание в 55 государственных медицинских организациях, оказывающих первичную помощь. Судя по всему, речь идёт о поликлиниках районных больниц;

- обеспечение детей путёвками для санитарно-курортного лечения.

Образование:

Дети мобилизованных будут зачисляться в детские сады, группы продлённого дня и организации дополнительного образования без очереди. Семья также сможет перевести ребёнка из одного детского сада в другой - ближе к дому.

Как всё это будет реализовано на практике, пока неизвестно.

ЭКИПИРОВКА

12 октября правительство Тверской области сообщило, что для мобилизованных по поручению губернатора Игоря Рудени закуплена дополнительная экипировка.

Приобретены: спальные мешки, термосы, пенопропиленовые коврики, комплекты нательного термобелья и утеплённая резиновая обувь. Сообщается, что помимо этого мобилизованные будут обеспечены индивидуальными аптечками, сформированными по рекомендациям Министерства здравоохранения РФ.

ВЫПЛАТЫ МОБИЛИЗОВАННЫМ

Власти некоторых регионов уже анонсировали информацию о единовременных выплатах мобилизованным. О том, предусмотрена ли аналогичная помощь в Тверской области, на настоящий момент ничего не сообщалось. «КП»-Тверь» поинтересовалась об этом в правительстве Тверской области, ответ мы пока не получили.

Отметим, что 28 июля 2022 года правительство Тверской области приняло Постановление № 425-пп «О предоставлении единовременной денежной выплаты отдельным лицам, проходящим военную службу». Согласно документу, тем, кто проходит военную службу на территории ДНР, ЛНР и Украины (документ был принят до референдума), положена единовременная выплата в 200 тысяч рублей.

Выплату должны перечислить частями: 50 тысяч рублей - через 30 дней после включения военнослужащего в списки личного состава воинского подразделения и 150 тысяч рублей - после убытия в зону СВО. Чтобы получить выплату, военнослужащий должен написать заявление через военкомат. Правда, в зоне СВО военкомат сложно будет найти.

По логике данный документ должен распространяться и на мобилизованных, так как они получают статус военнослужащего-контрактника. Так ли это на самом деле, нам также должны ответить в региональном правительстве. И если мобилизованный будет служить в Запорожской или Херсонской областях, зачтут ли ему пребывание в зоне СВО, ведь это уже не Украина, а Россия?

Кроме того, участникам добровольного танкового батальона Тверской области предусмотрена региональная выплата в 300 тысяч рублей. Где формируется этот батальон, сколько человек уже в него зачислены, это пока неизвестно.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В некоторых регионах РФ семьям мобилизованных собираются помочь деньгами. В Волгоградской области назвали конкретные размеры подъёмных: по 25% от оклада военнослужащего на каждого члена его семьи.

В Белгородской области жёны мобилизованных будут получать 50 тысяч рублей за рождение ребёнка и по 3 тысячи рублей ежемесячно на питание детей. Ещё по 4 тысячи в месяц власти намерены перечислять на погашение коммунальных платежей.

Во многих регионах помощь будет адресной: подсобят деньгами, устройством родственника в больницу и так далее. В Самарской области соцработники и сотрудники администраций под контролем губернатора создают для этого «социальные паспорта семей мобилизованных».

Власти Самарской и Челябинской областей среди прочего сообщили о готовности помочь семьям по хозяйству или с ремонтом.

НА ЗАМЕТКУ

Мобилизованным и их семьям предоставят кредитные каникулы - принят Федеральный закон от 07.10.2022 № 377-ФЗ «Об особенностях исполнения обязательств по кредитным договорам (договорам займа) лицами, призванными на военную службу по мобилизации».

Приостановить выплаты по кредиту или ипотеке можно на срок мобилизации (или срок заключения контракта) плюс ещё 30 дней. Если мобилизованный получит ранение, срок кредитных каникул продлят на время его лечения.

Льгота оформляется в заявительном порядке: заёмщику необходимо обратиться в банк. В законе прописано, что это можно сделать в том числе по телефону (даже если такая возможность не прописана в кредитном договоре). Банк должен рассмотреть заявление и проверить информацию за 10 дней - послать запрос в военкомат и получить ответ.

Полный текст закона можно прочитать на официальном сайте правовой информации.