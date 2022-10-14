В Твери прошло заседание Совета законодателей ЦФО

В Твери состоялось заседание Совета законодателей ЦФО. Фото: ЗСТО

14 октября в Твери состоялось заседание Совета законодателей Центрального федерального округа при полномочном представителе Президента Российской Федерации в ЦФО.

В заседании приняли участие полномочный представитель Президента Российской Федерации в ЦФО Игорь Щёголев, заместитель Председателя Государственной Думы Федерального Собрания РФ Анна Кузнецова, сенаторы Российской Федерации Андрей Епишин и Инна Святенко, руководители законодательных органов государственной власти всех 18-ти регионов Центрального федерального округа.

Парламентариев регионов ЦФО приветствовал губернатор Тверской области Игорь Руденя. Вел заседание председатель Совета законодателей ЦФО, председатель Законодательного Собрания Тверской области Сергей Голубев.

Законодатели рассмотрели и подробно проанализировали меры поддержки лиц, принимавших участие в специальной военной операции на Украине, территории ДНР и ЛНР, в том числе получивших ранения, погибших при выполнении задач СВО, мобилизованных граждан, а также членов их семей.

Совместно с федеральными и региональными органами исполнительной власти органы представительной власти субъектов Российской Федерации ведут активную работу по законодательному обеспечению социальной поддержки военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, и членов их семей.

- Крайне важно обеспечить поддержку тех, кто принимает участие в специальной военной операции, оказывать помощь семьям военнослужащих, мобилизованных и добровольцев, – подчеркнул полпред Президента России в ЦФО Игорь Щёголев – На федеральном уровне принят ряд законов, изданы Указы Президента, в большинстве регионов введены меры поддержки. Следует продолжить эту работу и создать систему, при которой каждый из тех, кому адресована помощь, видел, что находится в центре нашего внимания.

Полномочный представитель Президента Российской Федерации в ЦФО Игорь Щёголев. Фото: ЗСТО

Совет законодателей рекомендовал региональным парламентам продолжить работу по подготовке актуальных изменений законодательства в части обеспечения мер социальной поддержки, налоговых льгот и трудовых гарантий и выплат участникам специальной военной операции и членам их семей. Оживленная дискуссия между парламентариями развернулась в ходе обсуждения вопросов совершенствования правовых инструментов поддержки многодетных семей.

В последние годы российские регионы последовательно расширяют меры поддержки семей с детьми. Во всех регионах ЦФО действует система выплат, льгот и пособий многодетным семьям. Однако имеют место и региональные различия.

- Вопрос поддержки многодетных семей сегодня ключевой в сложнейшей проблематике демографии, - сказал сенатор Российской Федерации, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Тверской области Андрей Епишин. – Можно видеть, что сложилась разная картина по вопросам поддержки даже в Центральном федеральном округе. Понятно, во всех регионах есть своя специфика, что влияет и на определение состава многодетных семей, и на определение мер поддержки. Но вместе с тем, есть основа для решений и на федеральном уровне. Даже такого вопроса как присвоение статуса многодетной семьи.

На заседании Совета законодателей ЦФО. Фото: ЗСТО

- В Тверской области создано специальное ведомство, занимающееся вопросами семьи и демографии, - отметила заместитель председателя Государственной Думы Федерального Собрания РФ Анна Кузнецова. – Это очень важное управленческое решение, которое позволяет контролировать эффективность всех принимаемых мер и в целом, а не фрагментарно оценивать общую ситуацию. В ходе обмена мнениями участники заседания отметили, что в настоящее время важно сформировать и законодательно обеспечить общие подходы для всего округа, чтобы меры по поддержке многодетности были эффективными с точки зрения развития позитивных демографических процессов в регионах Центра России.

- Важная позиция для повышения демографии – популяризация многодетности, - подчеркнула сенатор РФ, представитель от Московской городской Думы в Совете Федерации Инна Святенко.

– Чтобы люди, у которых достаток выше среднего, не ссылались лишний раз на занятость, на недостаток квадратных метров жилья или другие временные трудности, а принимали осознанное решение в пользу рождения детей. На значимость морально-нравственного фактора в демографической политике, укрепления традиционных семейных ценностей обратил внимание в своем выступлении губернатор Тверской области Игорь Руденя.

- Вопрос демографии – это не только рождение детей, но самое главное – воспитание, – подчеркнул Игорь Руденя. – Здесь значима роль старшего поколения, которое, исходя из своего опыта, должно влиять на формат мышления подрастающего поколения. В Тверской области создан Совет по духовно-нравственному воспитанию граждан, в процессы вовлечены ветераны, «Юнармия». Эта работа сегодня становится ключевой.

Говоря о развитии системы поддержки семей с детьми, Губернатор отметил, что в Тверской области действует порядка 50 федеральных и региональных мер. Благодаря этому с 2016 года количество многодетных семей Верхневолжья увеличилось более чем на 40%, до 14 341 семьи.

В этом году, с учетом мнения родителей, приняты дополнительные региональные меры. Расширен состав подарочного набора для новорожденных. Все учащиеся из многодетных семей обеспечиваются бесплатными комплектами школьной формы. Ранее их предоставляли учащимся с 1 по 5 классы. С 2022 года многодетным семьям, вне зависимости от возраста родителей, при рождении ребенка предоставляются выплаты на погашение ипотечных кредитов (раньше ее могли получить граждане до 40 лет).

Совет рекомендовал законодательным органам субъектов РФ в ЦФО продолжить работу по внесению изменений в законодательство, направленных на поддержку многодетных семей.

Также участники заседания Совета обсудили инициативу коллег из Московской областной думы и Тамбовской областной думы по совершенствованию законодательного регулирования поисковой работы и захоронения погибших в годы Великой Отечественной войны.

- Мы с коллегами предлагаем новации в федеральное законодательство, которые помогут потомкам героев Великой Отечественной, дадут возможность в случае желания родственников захоронения останков павших в своих родовых захоронениях. К сожалению, сегодня законодательство построено так, что для этого нужно обращаться в суд, добиваться его положительного решения, - пояснил председатель Московской городской думы Алексей Шапошников.

В развитие данного предложения законодатели ЦФО планируют выступить с консолидированной инициативой по внесению изменений в федеральные законы «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества», «О погребении и похоронном деле», «Об актах гражданского состояния».

- Совет законодателей Центрального федерального округа существует для того, чтобы вырабатывать совместную позицию по проблемам федерального законодательства и вести координацию законотворческой и законодательной деятельности. При подготовке заседания Совета была проведена большая подготовительная аналитическая работа, сбор информации, – отметил председатель Законодательного Собрания Тверской области Сергей Голубев. - Обсуждение главных вопросов повестки дня, в котором принимали участие и наши коллеги из Государственной Думы и Совета Федерации, показывает, что совместное движение регионов ЦФО будет идти к концентрации основных направлений социальной поддержки и систематизации опыта, который уже накоплен регионами.

Спикер парламента Тверской области Сергей Голубев. Фото: ЗСТО

На заседании Совета законодателей полномочный представитель Президента Российской Федерации в ЦФО Игорь Щёголев вручил «Орден «Знак Почета» председателю Орловского областного Совета народных депутатов Леониду Музалевскому в ознаменование его вклада в законотворческую деятельность. Руководители региональных парламентов также рассмотрели организационный вопрос. Председателем совета законодателей Центрального федерального округа Совета при полномочном представителе Президента РФ в ЦФО на очередной срок избран председатель Московской городской думы Алексей Шапошников. Его заместителями стали председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов и председатель Законодательного собрания Тверской области Сергей Голубев.