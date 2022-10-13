В Тверской области молодым специалистам на селе платить станут больше

На заседании. Фото: ЗСТО

Днем 13 октября областной парламент, собравшись на очередное заседание под председательством спикера Сергея Голубева, внёс изменения в региональный закон «О государственной поддержке кадрового потенциала сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств Тверской области». Документ инициирован губернатором Тверской области.

В документе прописаны суммы, на которые увеличивается размер денежных выплат молодым специалистам, принятым на работу в сельскохозяйственные организации, крестьянские и фермерские хозяйства Тверской области.

Так с 1 июля 2022 года за счет средств областного бюджета повышается размер ежеквартальных денежных выплат, предоставляемых молодым специалистам, принятым на работу в сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерское) хозяйства.

Специалистам с высшим образованием - с 30 000 рублей до 32 000 рублей; специалистам со средним профессиональным образованием по программам подготовки специалистов среднего звена - с 24 000 рублей до 26 000 рублей; специалистам со средним профессиональным образованием по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих)- с 9 000 рублей до 20 000 рублей.

По мнению разработчиков, внесенные в законодательство изменения позволят повысить заинтересованность молодых специалистов в трудоустройстве в сельскохозяйственные организации и крестьянские и фермерские хозяйства, а также призваны способствовать закреплению молодых специалистов в сельскохозяйственном производстве региона.

Кроме того, значительное увеличение выплат молодым специалистам со средним профессиональным образованием по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) позволит увеличить приток наиболее востребованных в агропромышленном комплексе рабочих профессий.

- Внесенные в закон изменения направлены на поддержку молодых людей, которые заканчивают сельскохозяйственные вузы и техникумы – чтобы простимулировать их приходить на работу в сферу АПК. Сегодня ситуация с кадрами в сельском хозяйстве напряженная, желающих работать здесь не так много, как хотелось бы. Мы предпринимаем различные шаги, чтобы дать выпускникам дополнительный стимул связать свою жизнь с сельским хозяйством. Сегодняшнее решение – это лишь начало пути. Мы договорились с правительством Тверской области о том, чтобы внимательно изучить опыт соседних регионов – как им удается решать аналогичные проблемы. Возьмем из их практики самые положительные моменты и постараемся внедрить у себя, - прокомментировал решение депутатского корпуса председатель комитета по аграрной политике и природопользованию Александр Кушнарев.