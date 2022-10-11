В Тверской области спрогнозировали увеличение объема валового регионального продукта

Прогноз представили и обсудили на заседании областного правительства. Фото: ПТО

11 октября губернатор Игорь Руденя провел заседание областного правительства. Первым и основным пунктом в его повестке стал прогноз социально-экономического развития региона на 2023 год и на период до 2025 года. Исходя из него даже при стресс-сценарии ожидается рост объема валового регионального продукта и промышленного производства.

Слово губернатору

- Глава государства поставил задачу обеспечения устойчивого восстановления макроэкономической динамики, роста региональных экономик в ближайшей и среднесрочной перспективе. Необходимо ориентироваться на ее решение. Сегодня ряд отраслей региона находится в состоянии качественного экономического развития. Важно приложить дополнительные усилия в сфере строительства, в социальном секторе и демографии, - сказал во вступительной речи Игорь Руденя.

Губернатор на заседании. Фото: ПТО

Губернатор отметил значимую роль промышленности Верхневолжья в обеспечении технологического суверенитета страны. Глава региона обозначил задачи перед назначенным на должность министра промышленности и торговли Тверской области Владимиром Ильиным. Ранее он был в статусе врио.

- Важным элементом этой работы является максимальное количество предприятий Тверской области, вовлеченных в реализацию национальных проектов, - указал глава региона. - Даже в непростой ситуации необходимо обеспечить драйверы роста. Мы являемся одним из ключевых субъектов ЦФО в подготовке граждан в рамках частичной мобилизации. В том числе задачи решаются с привлечением региональных предприятий.

Параметры прогноза

Напомним, что исходя из прогноза социально-экономического развития в том числе формируется региональный бюджет на ближайшие три года, корректируются госпрограммы.

Итак, прогнозируется, что в 2023 году индекс физического объема валового регионального продукта (ВРП) должен вырасти на 2,7 %.

Объем ВРП - до 657,8 млрд рублей (к примеру, в 2021-м ВРП был на уровне 550,2 млрд). Такой рост, как отмечено в прогнозе, ожидается в следствие реализации инвестпроектов в сельском хозяйстве и дорожном строительстве.

Увеличение ВРП прогнозируется и дальше. В 2025 году - аж до 785,7 млрд рублей.

Объемы отрузки продукции промышленных производств прогнозируются в 2023 году на уровне 565,7 млрд рублей, а в 2025-м - 629,7 млрд рублей (в 2021-м было 515,2 млрд, в 2022-м ожидается свыше 524 млрд).

В АПК также прогнозируется рост. Планируется, что объемы производства аграрной продукции увеличатся в 2023-м до 68 млрд рублей (в прошлом году было 46,9 млрд, а в 2021-м ожидается 55,3 млрд). В том числе ввиду восстановления показателей в свиноводстве, а также новых инвестпроектов в АПК.

В строительной отрасли в следующем году ожидается рост индекса физического объема работ на 2,3%. Но в 2024-м и особенно 2025-м прогнозируется заметный спад в этой сфере - объемы жилого строительства снизятся.

Ожидается и рост инвестиций в основной капитал: в 2023 году до 105,5 млрд рублей, что на 15,4 млрд больше, чем в этом году. Заявлены проекты в АПК, пищевой и обрабатывающей промышленности, туризме, логистике, дорожной сфере.

Предполагается, что в 2023 году до 348 млрд рублей вырастут показатели розничной торговли (в 2021-м было даже чуть меньше 290 млрд).

Оборот малых и средних предприятий в 2023-м прогнозируется в размере свыше 474 млрд рублей - на 28 млрд больше, чем в текущем году.

Прогнозируется уменьшение населения региона. Сейчас в регионе живут около 1 221 000 человек. Ожидается, что в 2023-м будет уже 1 209 000.

Коэффициент смертности на 1000 человек заявлен на уровне 17,8 - 17,5. Рождаемости - 7,4.

Уровень безработицы в ближайшие три года прогнозируется стабильный - 0,6%.