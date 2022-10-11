На Калининской АЭС стартовала партнерская проверка

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

Подобные проверки проводятся по инициативе принимающей стороны каждые четыре года. Их целью является сравнение уровня эксплуатации атомной станции со стандартами высокого уровня ВАО АЭС посредством углубленной объективной оценки международной группой независимых экспертов. Также в задачи проверки входит выявление областей для улучшения и определение сильных сторон предприятия.

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

В течение двух недель эксперты проведут ряд наблюдений за работой энергоблоков атомной станции и персонала по таким направлениям, как ядерная и радиационная безопасность, техническое обслуживание и ремонт, инженерная поддержка, противоаварийная и противопожарная защита, эксплуатация, подготовка персонала и др.

«Основная цель партнерской проверки - это повышение безопасности и надежности атомной станции. Сравнивая вашу текущую деятельность с лучшими мировыми стандартами, мы выявляем недостатки и определяем области для улучшения, - отметил представитель ВАО АЭС МЦ, руководитель команды экспертов Анатолий Зинченко. - Кроме того, важно определить сильные стороны и поделиться ими с другими АЭС».

По словам Анатолия Зинченко, эксперты также проанализируют документацию, проведут интервью с персоналом АЭС, проверку выполнения рекомендаций отчетов о значительном опыте эксплуатации (SOER).

ВАО АЭС – некоммерческая организация, не является надзорным органом. По типам реакторов ее члены входят в четыре региональных центра – Атлантский, Парижский, Московский и Токийский. Деятельность ассоциации направлена на реализацию главной цели – максимального повышения безопасности и надежности эксплуатации АЭС путем обмена информацией, содействия установлению контактов среди членов ВАО АЭС, сравнения результатов их работы, а также внедрения передового опыта.