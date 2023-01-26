Чтоб героям было тепло

Тёплые вещи для военнослужащих. Фото: ТГД

Акция «Тепло для героя», организованная в рамках федерального партийного проекта «Старшее поколение», стартовала 10 января. За это время к ней присоединились многие тверские общественные организации. Представители старшего поколения с активной жизненной позицией подготовили для военнослужащих теплые подарки, связанные своими руками, и письма со словами поддержки.

- Это связь поколений, - говорит член Тверского областного совета ветеранов Валентина Агеева. - Защитники чувствуют нашу заботу. Я присоединяюсь к этой акции, чтобы передать тем, кто сегодня занят в спецоперации, тепло наших рук и наших сердец.

- Это наши воины, они защищают Родину, своих детей, нас с вами. Получив наши теплые подарки, открытки, они будут знать, что они не одиноки, с ними весь народ, вся Россия, - убеждена Герой Социалистического Труда Любовь Парфенова.

Члены совета - не только активные участники акции «Тепло для героя». Более трех месяцев они формируют посылки с вещевыми и продуктовыми наборами для военнослужащих.

- Это очень душевные, теплые моменты. И, может быть, они материально небольшие, но дорого само внимание, - отметил на встрече с активистами общественной организации координатор проекта «Старшее поколение» партии «Единая Россия» в Тверской области, председатель Тверской городской Думы Евгений Пичуев.

К акции «Тепло для героя» могут присоединиться все желающие, в Твери посылки принимаются в городском совете ветеранов по адресу проспект Победы, д.11 каждую среду с 11 до 13 часов до 16 февраля.