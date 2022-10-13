Бактериальный «Крик»: биолог из Твери вырастила шедевр Мунка в чашке

Екатерина Долженко и ее прочтение «Крика». Фото: BK/Екатерина Долженко, avaevcenter.ru

Молодой биолог из Твери Екатерина Долженко вырастила микробиологическую копию картины норвежского художника Эдварда Мунка «Крик». Шедевр экспрессионизма любят цитировать, интерпретировать и копировать, но чтоб вот так ... из бактерий...

Растила картину Екатерина не просто так, это было задание для Всероссийского конкурса картин из микроорганизмов в чашках Петри «Красота микромира 2022». Конкурс проходит в России с 2016 года. Специалисты здесь создают картины при помощи микробов в чашках Петри (прозрачные плоские лабораторные сосуды - Ред.) с питательной средой. В этом году конкурсантам было предложено на выбор две темы: «Многонациональная страна» и «Копия мирового шедевра».

Онлайн голосование завершилось в сентябре и Екатерина стала его победительницей, взяла приз зрительских симпатий. Выращенная в чашке Петри картина хороша не сколько своей схожестью с оригиналом, сколько атмосферой и эмоциональным фоном, схожими с оригинальным «Криком». При этом работа очень милая и даже позитивная.

«Блестящая микробиологическая копия картины Эдварда Мунка "Крик", выполненная на агаре UTI молочный» - отозвался о работе оргкомитет конкурса.

Это надо ж так суметь, подумали мы и попросили Екатерину рассказать сложно ли художественно выращивать бактерии?

- Скорее сложно наносить культуру, не видя сразу результата, как это мы привыкли видеть на бумаге. По этой причине первые работы получишь не совсем удачные, а также сыграла роль отсутствия опыта в этом направлении.

Почему Мунк?

- Картину выбрала из-за сочетания цветов. Klebsiella spp. на выбранном урисилекте имеет синий оттенок, а Escherichia coli розовый, это были основные бактерии, которые я хотела использовать. Ну и, конечно, же увидев тему «мировой шедевр» на ум сразу пришла именно картина Эдварда Мунка «Крик».

Немного о нашей героине: в 2021 году закончила Тверской государственный университет по специальности «биология», степень магистр. И у неё красный диплом. Интерес к биологии возник в 11 классе, когда начала готовиться к экзамену, а в университете уже закрепился и стало понятно, что правильно выбрала биологическое направление.

Сейчас она работает биологом бактериологической лаборатории «Центра специализированных видов медицинской помощи имени Аваева» в Твери и коллеги ее идею участия в конкурсе горячо поддержали:

-Некоторые коллеги даже решили поучаствовать вместе со мной. Работа Анастасии была посвящена картине «Подсолнухи» художника Винсента ван Гога, а Валентина изобразила на чашке персонажа Хисоку из аниме "Хантер Хантер".

Оригинальный Мунк и бактериальный - очень похожи, не правда ли. Графика: avaevcenter.ru