Тверьстат посчитал: строить в регионе стали меньше, цены выросли, а народа поубавилось

Графика: Катерина МАРТИНОВИЧ

Тверьстат публикует данные о том, как прожила Тверская область первые восемь месяцев этого непростого 2022 года. Цифры по демографии, цифры по социально-экономическим показателям с января по август.

Простой язык цифр помогает увидеть главные моменты, проблемные точки и «узкие» места - население Тверской области продолжает убывать, реальные зарплаты снижается, цены растут, жизнь дорожает, производство и строительство падают.

ДЕМОГРАФИЯ

С января по август 2022 население Тверской области сократилось на 9036 человек.

Родилось в этот период 5949 малышей. Умерли 14 985 человек.

5025 человек сыграли свадьбы, а 3702 - развелись.

ЗАРПЛАТЫ

Среднесписочная численность сотрудников тверских предприятий за год стала меньше на 1,9% (в части зарплат подсчеты закрыты июлем, а не августом, но включены именно в этот отчетный сборник Тверьстата).

Среднемесячная номинальная зарплата за год увеличилась на 11,8%, а зарплата реальная просела на 3,8%.

ЭКОНОМРАЗВИТИЕ

Промышленное производство за год - с августа 2021 по август 2022 снизилось на 3,9%. Строительство за этот же период снизилось на 25,9%. А вот ввод жилья в эксплуатацию дал рост в 52,9%. Видимо, сдавали старые объекты.

Оборот розничной торговли снизился на 6,4%. Оборот общественного питания немного подрос - 0,1%. На 2,7% подросли цены на платные услуги населению. 15,7% составило увеличение потребительских цен.

Графика: Тверьстат

Графика: Тверьстат

Графика: Тверьстат

Графика: Тверьстат

Графика: Тверьстат

Графика: Тверьстат