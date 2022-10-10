На уборку снега зимой в Твери потратят до 48 миллионов рублей

Убирать снег с улиц города планируется до конца марта. Фото: Алексей АНДРЕЕВ

В Твери началась подготовка к зиме. На сайте госзакупок опубликованы тендеры на уборку и вывоз снега с городских дорог и улиц. Контракт с субподрядчиками будет заключать генподрядчик - МУП «ЖЭК».

Лоты проторговываются отдельно на каждый район: Центральный, Московский, Пролетарский и Заволжский. На уборку снега в каждом районе выделена сумма в 12 миллионов рублей - такова максимальная цена контракта. То есть на уборку всего города от снега планируется потратить до 48 миллионов рублей.

Вопрос, почему районы по своей площади разные, а сумма одинаковая, уже выясняла «КП»-Тверь» в прошлом году. Как сообщали нам в городской администрации, деньги могут впоследствии перераспределяться соответственно надобности.

Подрядчика должны определить 20 октября, когда будут подведены итоги конкурсов. Убирать снег он обязуется с момента заключения договора по 31 марта 2023 года.

КАК БУДУТ УБИРАТЬ СНЕГ

Согласно техзаданию, исполнитель (субподрядчик) обязуется:

- собирать снег с улиц и дорог и вывозить его;

- чистить от снега и грязи дорожные ограждения и искусственные неровности, тротуарные столбики, пешеходные ограждения, дорожные знаки, информационные щиты и указатели, если потребуется - вручную;

- очищать от снега и грязи бортовой камень;

- зачищать дорожные лотки после уборки снега;

- скалывать и удалять лёд;

- чистить решётки канализационных колодцев.

При этом в первую очередь чистить от снега должны будут мосты и путепроводы, узкие улицы, по которым ходит общественный транспорт, остановки и другие места скопления пешеходов и машин.

Снег можно вывозить только на специальный полигон.

СКОЛЬКО СТОИТ ВЫВОЗ КУБА СНЕГА

Согласно документации, из одного района за зиму предполагается вывезти 30 000 кубометров снега. Соответственно, цена вывоза одного кубометра - 400 рублей (максимальная цена). В прошлую зиму один кубометр в итоге был оценён в 347 рублей.

Поскольку оплачивается снег по объёму, а не по весу, выгоды выжидать, пока снег уплотнится и станет тяжелее, вроде как нет. Что даёт надежду на своевременную уборку.

12 ЧАСОВ НА УБОРКУ

Кстати, в документации содержатся нормативы скорости уборки снега с улиц. Приступить к работе субподрядчик должен не позднее двух часов после получения им задания от генподрядчика, то есть МУПа «ЖЭК». А выполнить задание необходимо в течение 12 часов после начала работ.

Однако есть оговорка: «Срок окончания выполнения работ может быть продлён в зависимости от объёма выпавшего снега по соглашению сторон (то есть субподрядчика и МУПа «ЖЭК». - Ред.)».

КТО БУДЕТ КОНТРОЛИРОВАТЬ КАЧЕСТВО УБОРКИ

Следить за качеством уборки снега обязуется сам исполнитель. МУП «ЖЭК» контролировать тоже может - по желанию.

ХВАТИТ ЛИ ДВОРНИКОВ И ТЕХНИКИ

А вот это пока сказать сложно. В последние годы дворников, как и задействованной на дорогах техники, становилось всё меньше. Так, зимой 2018-2019 годов на улицах областной столицы трудились 150 дворников и до 107 единиц техники, включая вспомогательную. А прошлой зимой - до 120 дворников и порядка 30-40 машин (цифры взяты из официальных отчётов горадминистрации об уборке снега). При этом город меньше не стал, а зимы бывают всякие - как повезёт. Да к тому же частичная мобилизация, что тоже может сказаться на численности дворников.

Зимой 2020-2021 годов МУП «ЖЭК» не единожды штрафовали за неубранные снежные завалы. Что готовит нам эта зима - посмотрим.