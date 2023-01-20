Самые частые преступления в Тверской области - кражи, а самый криминальный район - Осташковский

Ох, не каждый мужчина - рыцарь на белом коне... Фото: Евгения ГУСЕВА

Вот он, крадётся в тёмном переулке: мрачный тип неопределённого возраста, с не обезображенным интеллектом лицом, щетиной и могучими кулачищами. Примерно так мы представляем себе преступника. А кто он, тверской преступник, на самом деле, рассказали в областной прокуратуре.

Надзорное ведомство составило социальный портрет преступности за 2022 год, а также обнародовало информацию о структуре совершённых преступлений и самых криминальных районах Верхневолжья.

МУЖЧИНА В САМОМ РАСЦВЕТЕ СИЛ

Чаще всего в 2022 году преступления совершали представители сильного пола. 5389 преступлений - на совести мужчин, 1091 преступление совершили женщины.

Самый преступный возраст - 30-49 лет. Люди этой возрастной группы совершили 3871 преступление. На втором месте находятся злоумышленники 50 лет и старше (866 преступлений). Третье место делят две молодёжные группы: 755 преступлений за людьми 25-29 лет и 774 раза преступили закон 18-24-летние. Увы, но и ранняя преступность у нас имеется: 214 злодеяний совершили несовершеннолетние ребята от 14 до 17 лет.

Образование у преступников чаще всего среднее профессиональное, реже начальное и среднее, ещё реже высшее.

Получается, классический тверской преступник - мужчина в самом расцвете сил и возможностей! Возраст у него отличный: уже накоплен жизненный опыт, а пороха в пороховницах ещё о-го-го. Среднему профессиональному образованию, согласитесь, тоже всегда можно найти применение. Но праведно трудиться эти мужчины не хотят - постоянного источника дохода они не имеют.

СТОЛИЦА ТВЕРСКОГО КРИМИНАЛА

Тихий славный городок, овеянный умиротворяющим дыханьем селигерских вод, оказался криминальной столицей Тверской области. В Осташковском городском округе за 2022 год было совершено 26,2 преступления на тысячу жителей. Отметилась в криминальном рейтинге и Тверь.

Лидеры криминального рейтинга региона:

Осташковский городской округ - 26,2 преступления на тысячу жителей;

Бологовский район - 24,4 преступления на тысячу жителей;

Ржевский район - 21,3 преступления на тысячу жителей;

Жарковский район - 20,5 преступления на тысячу жителей;

Тверь - 19,6 преступления на тысячу жителей.

Спокойнее всего живётся в Рамешковском муниципальном округе: 8,5 преступления на тысячу жителей. Законопослушны также жители Весьегонского, Пеновского, Максатихинского и Старицкого районов и округов. Здесь за год было совершено от 9 до 11,9 преступления на тысячу жителей.

ВОРУЮТ

Перефразируем классическую фразу: «Если б захотеть одним словом выразить, что делается в Тверской области, то следует сказать: воруют».

Кражи - самое частое преступление 2022 года. Их в регионе было совершено 8846, и они занимают 41,4% от общей доли всех преступлений.

О втором месте рейтинга злодеяний скажем ниже. А третье по праву занимают мошенничества: их было совершено 2975 (или 13,9% от всех преступлений). Большой вклад в число мошенничеств сегодня вносят дистанционные преступления. Поэтому ещё раз напомним читателям: никогда не верьте звонкам от «служб безопасности банка» или представителей правоохранительных органов (последние, если действительно хотят что-то выяснить, пригласят вас повесткой).

Много в регионе также совершается преступлений в области незаконного оборота наркотиков (1057, или 5%). И кулаками помахать тоже любим: побои на пятом месте (856, или 4,0%). Нарушения правил дорожного движения идут следом (821, или 3,8%).

Также статистика учла разбои и грабежи (447, или 2,1%), угрозы убийством (329, или 1,5%), умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (147, или 0,7%), убийства и покушения на убийство (80, или 0,4%).

Ну а на втором месте - «прочие преступления». Их было совершено 5794, или 27,1% от общего количества. Что же это может быть? Обратимся к сайту Генпрокуратуры, который тоже ведёт подробную статистику. Пока там есть итоги за 11 месяцев 2022 года, но выводы сделать можно. В число прочих преступлений смело включаем: взяточничество, злоупотребление должностными полномочиями, незаконный оборот оружия, преступления террористического характера, экстремистские преступления, а также преступления небольшой тяжести.