23 демобилизованных жителей Тверской области отправлены по домам

Мужчин, которым отменили мобилизацию, отправлены с пунктов сбора домой. Фото: ПТО

7 октября в региональном правительстве прошло заседание комиссии по мобилизации Тверской области. По ее итогам было принято решение об отмене мобилизации в отношении 23 человек. 8 октября эти мужчины были отправлены из пункта сбора в Твери по домам.

Как сообщило правительство региона, утром в субботу они заполнили все необходимые документы, сдали обмундирование, получили обратно личные вещи.

- В Тверской области работает единая система рассмотрения обращений граждан по вопросам частичной мобилизации, в которой участвуют сотрудники военкоматов, медицинские специалисты, юристы, - отметил губернатор Игорь Руденя. - Каждое обращение рассматривается индивидуально в соответствии с законодательством. В результате этой работы принято решение об отмене мобилизации 23 наших граждан - по медицинским показателям и в связи с учебой в высших учебных заведениях.

По итогам предоставления в военно-врачебную комиссию информации о состоянии здоровья ряду граждан присвоены категории годности «Г» и «Д». Кроме того, решение о мобилизации отменено в отношении нескольких студентов очной и очно-заочной форм обучения. Таким студентам согласно Указу Президента РФ в настоящее время предоставляется отсрочка от призыва в рамках частичной мобилизации.

Одного из демобилизованных зовут Сергей. Он рассказал, что военно-врачебная комиссия присвоила ему категорию годности, по которой он не подлежит частичной мобилизации.

Еще один из демобилизованных - студент Александр.

- Пришла повестка, я по ней явился в военкомат. А потом был подписан Указ, по которому я, как студент, не попадаю под мобилизацию. Теперь продолжу учебу, - поделился Александр.