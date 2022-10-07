Звездное небо диаметром в шесть метров: Единственному в Тверской области планетарию исполнилось 65 лет

Проекция в тверском планетарии, иллюстрирующая созвездия очертаниями героев мифологии... Фото: Тверской планетарий.

В начале октября исполнилось 65 лет, как Тверской планетарий собирает под своим куполом любителей и юных исследователей звездного неба и астрономии. Он расположен во Дворце творчества детей и молодежи на улице Дарвина в Твери. Больше такого в нашем регионе нет. В связи с юбилеем в планетарии побывал корреспондент «КП»-Тверь» и узнал о вехах его истории. А заодно и обсерватории дворца.

На всякий случай поясним сразу: в планетарии на купол проецируется звездное небо, можно изучать созвездия, расположение планет; в обсерватории через телескоп можно непосредственно вглядываться в космические дали, рассматривать планеты.

Экскурсию для меня провела Татьяна Маркова, руководитель местного астрономического объединения «Алькор» (ему также 65 лет), методист-лектор планетария. Работает в нем с 1999 года.

Татьяна Маркова. Фото: Александр ЖМУЛИН

ИСТОРИЯ

Начали мы с осмотра небольшой выставки в связи с юбилеем. В одном из залов на полках за стеклами стеллажей размещены исторические фотографии. На части из них запечатлена Вера Васильевна Денисова - первый руководитель планетария. Она скончалась в 2016 году, а ныне отмечается 100-летие со дня её рождения. Астрономическое же движение в Твери зародилось за пару десятков лет до появления на свет Веры Васильевны…

Вера Денисова с ребятатми из планетария на старых фотоснимках. Фото: Александр ЖМУЛИН

В начале прошлого века один из братьев-промышленников Морозовых на крыше казармы № 48 фабричного, то есть того самого Морозовского, городка построил и оборудовал для рабочих телескопом обсерваторию. Однако через несколько лет ее не стало: занимавшийся обсерваторией человек уехал в Москву. Телескоп увезли туда же.

Возрождение астрономического движения в столице Верхневолжья произошло уже после Великой Отечественной войны.

В 1950-х годах в Твери появился второй телескоп (после морозовского) - линзовый аппарат АВР-3. При помощи него за ближним космосом наблюдали из башни на главном корпусе Тверского госуниверситета. Преподаватель-физик Дмитрий Мурашов организовал в башенке обсерваторию. Ее и сейчас можно видеть на здании ТвГУ, но она давно пустует.

- В 1957 году, когда в космос полетел первый искусственный спутник, в Тверь (тогда Калинин) поступило оборудование - аппарат-проектор звездного неба Skymaster ZKP-1 производства немецкой фирмы CarlZeiss - для организации планетария во Дворце пионеров и школьников, располагавшемся на улице Баррикадной. Так и возник наш Тверской планетарий. Вести там занятия для детей и взялась Вера Васильевна Денисова. Она была географом по образованию, и поэтому стала посещать лекции Дмитрия Мурашова по астрономии в университете, - рассказала Татьяна Маркова.

Звездные наставники, в том числе Вера Васильевна. Фото: Александр ЖМУЛИН

В 1979 году Дворец пионеров переехал с Баррикадной в построенное специально для него здание на Дарвина, где и располагается сейчас. Туда же переместили и планетарий. А также построили помещение для обсерватории. Туда Дмитрий Мурашов отдал телескоп АВР-3. Аппарат для наблюдения за космосом до сих пор служит посетителям дворца, увлекающимся астрономией.

В обсерватории. Фото: Тверской планетарий

Вера Васильевна руководила планетарием почти до самого 21 века.

А в обсерватории работали многие ее ученики, например Борис Стрючков и Александр Беляков. Первый собственно смонтировал всю обсерваторию. А второй и сейчас помогает вести экскурсии.

СОВРЕМЕННОСТЬ

Сейчас Тверской планетарий - это помещение с куполом диаметром в шесть метров из побеленного бетона, 48 мест, в центре по-прежнему тот самый аппарат - протектор фирмы CarlZeiss.

Вот так он и выглядит. Фото: Тверской планетарий

- У нас оборудование в хорошем состоянии, к тому же более современные цейсы очень большие. Под наш размер купола ничего сейчас не выпускается, - заметила Татьяна Маркова.

Занимается изучением астрономии сейчас в объединении «Алькор» не меньше 70 детей и подростков: школьники с третьего по 11-й классы, есть кружок для младшеклассников.

Проводятся экскурсии для групп школьников и даже детсадовцев с такими программами, как «Необыкновенное путешествие на Луну», «Семья нашего Солнца. Обзор звездного неба», «Необыкновенные небесные явления», «Созвездия. Мифы и легенды Древней Греции», «Тайны звездного волшебника»…

Одна из проекций... Фото: Тверской планетарий

Я, конечно же, задал и несколько вопросов про обсерваторию и наблюдение в телескоп.

- Летающих тарелок не видели, хотя всякие случаи бывали: какие-то неопознанные летающие объекты наблюдали. При помощи телескопа гуляем по Луне, человечков зеленых там не видели, - улыбается Татьяна Маркова.

Перейдя на более серьезный лад, она рассказала, что в планетарий к ним трижды приезжал правнук Циолковского Сергей Самбуров и космонавты Сергей Трещов (дважды), Сергей Авдеев и даже управлявший в 70-е годы советскими «Луноходом-1» и «Луноходом-2» Вячеслав Довгань, который скончался в этом году.

Правда, визитов космонавтов давно не было, последний случился в 2009 году. После этого, в 2012-м, ребята из планетария общались по прямой видеосвязи с экипажем Международной космической станции.

На вопрос, ходят ли в планетарий взрослые, Татьяна Борисовна ответила, что в основном только с детьми.

Записаться на экскурсию можно только группой не менее 10 человек. Цена билета за одного - 150 рублей.

Если заинтересовало, обращайтесь по телефонам 8-915-747-85-20 и 8(4822) 34-57-36 (также есть паблик).

Кстати, тот самый прибор, который демонстрирует звездное небо, и называется «планетарий».