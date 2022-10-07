В Тверской области растёт число взяточников и взяткодателей

В народе говорят: вору потакать, что самому воровать! Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

«Не подмажешь - не поедешь» - в каких регионах этот порочный принцип работает лучше всего, знает Генпрокуратура. Прокуроры подсчитали, какие субъекты страны в этом году лидируют по уровню коррупции, и даже составили мини-рейтинг - по количеству зафиксированных случаев дачи взятки.

Первое место в нём занял Татарстан, где с января по август 2022 года выявили 261 случай дачи взятки. Второе место за Москвой (225 случаев), третье уверенно держит Подмосковье (174 случая).

Про Тверскую область, которая, к счастью, в число лидеров не вошла, в Генпрокуратуре отдельно ничего не говорят. Тем не менее интересно посмотреть, как дела с коррупцией обстоят у нас.

ВЗЯТКОДАТЕЛИ

С января по август 2022 года в Тверской области зарегистрировано 22 случая дачи взятки. В коррупционном рейтинге Генпрокуратуры наш регион занимает 40-е место (из ещё 85 субъектов РФ).

Взяткодателей у нас оказалось немного: 0,0022% от совершеннолетнего населения (по данным Росстата, в Тверской области живут 999 386 человек в возрасте 18 лет и старше). Однако учтём тот факт, что, конечно, не все случаи взяточничества доходят до прокуратуры.

По сравнению с тем же периодом прошлого года зарегистрирован рост числа случаев дачи взятки на 37,5%.

С 2010 года самым урожайным на дачу взяток был год 2015-й. Тогда прокуроры зарегистрировали 199 таких преступлений.

ВЗЯТОЧНИКИ

Любителей брать на лапу у нас, естественно, меньше, чем тех, кто им несёт. С января по август 2022 года в Тверской области зарегистрировано 15 случаев получения взятки. В рейтинге регионов по этому показателю мы занимаем 59-е место.

Таким образом, взяточниками у нас является 0,0015% от совершеннолетнего населения.

По сравнению с тем же периодом прошлого года взяток в регионе стали брать на 15,4% больше.

Самым богатым годом на дела о взяточничестве с 2010 года стал всё тот же 2015-й, когда прокуратура зарегистрировала 68 случаев получения взятки.

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЯМИ

Злоупотребление должностными полномочиями - тоже коррупционное преступление. С января по август 2022 года в Тверской области таких преступлений было зафиксировано всего четыре.

Наш регион в рейтинге любителей злоупотребить полномочиями оказался на 62-м месте в стране.

Даже не верится, но, по статистике прокуратуры, коррупционеров, злоупотребляющих в корыстных целях своими полномочиями, у нас всего 0,0004% от числа совершеннолетних жителей Тверской области.

Динамика данного показателя в текущем году по сравнению с прошлым Генпрокуратурой не представлена.

Самый богатый улов таких чиновников и должностных лиц был в 2011 году, когда прокуроры зарегистрировали в регионе 26 преступлений, связанных со злоупотреблением полномочиями.

ЛЫКО В СТРОКУ

Такую статистику можно оценивать двояко. Если посмотреть на лидеров рейтинга Татарстан, Москву и Подмосковье, то, может, там не взяточников больше, а правоохранители качественнее выявляют такие преступления?