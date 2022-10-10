Синицы, гаички и утки: 41 вид перелетных пернатых насчитали в Тверской области участники Евразийского учёта птиц

Считать перелётных птиц на природе - весьма полезное для здоровья и нервов занятие. Фото: VK/Центрально-Лесной государственный заповедник

В первых числах октября в 53 регионах России в 30-й раз прошла традиционная массовая акция Евразийский учёт птиц – EuroBirdwatch. Ежегодно в период миграции на территории Европы и Севере Евразии по разным причинам гибнут десятки тысяч пернатых. Акция привлекает внимание широкой общественности к проблемам перелётных птиц.

Птиц считают не только ученые-орнитологи, в некоторых регионах к Евразийскому учёту птиц активно привлекают школьников и различные организации. У пока этим занимаются в основном энтузиасты, но весьма успешно. Их стараниями Тверская область в этом году попала на 18-е место среди 53 субъектов РФ, принявших участие в проекте. А в прошлом году была на 19 месте, так что есть прогресс. В Верхневолжье переплётных птиц считал 171 участник и насчитал 1510 особей, относящихся к 41 виду.

- Свой скромный вклад в учёт внесли сотрудники Центрально-Лесного заповедника совместно с учащимися Пустоподлесской школы, которые в выходные дни провели наблюдения на центральной усадьбе заповедника, а также на болотах «Катин Мох» и «Старосельский Мох». За 2 дня мы насчитали 285 особей птиц, - рассказывает специалист научного отдела Центрально-Лесного заповедника Елена Шуйская.

Часто на лесных опушках юным исследователям птиц и их наставникам встречались большие синицы и буроголовые гаички или пухляки, а также сойки. В общественном фруктовом саду в деревне Большое Фёдоровское массовыми были дрозды: белобровик и чёрный, которые лакомились последними яблоками. На экотропах несколько раз слышался стук большого пёстрого дятла. На болотах на окнах наблюдались утки кряквы. На пролёте над болотом «Катин Мох» 1 октября были отмечены 2 косяка серых гусей -30 и 60 особей.

К сожалению, дождь 1 октября затруднил встречи с пернатыми: птицы тоже прятались от непогоды. По данным орнитологов, в этом году сроки осенней миграции птиц пока что задерживаются. В начале октября косяки уток и гусей были редки. Лесных птиц на пролёте пока очень мало. Возможно, птицы ещё задерживаются на севере в предчувствии тепла.

Ну а если вы вдруг вдохновитесь и захотите удивиться разнообразию окружающего нас пернатого мира - присоединяйтесь к проекту и становитесь бёрдером. Или бёрдвотчером. Оба этих слова (от английских «bird» - птица и «watch» - смотреть) означают любителя наблюдать за птицами. Подойдут обычные фотоаппарат или смартфон: на них можно делать фото и писать аудио. А потом все это показать кураторам-ученым. Ну и они разберут ся - кто есть кто из встреченных вами пернатых.

Не пытайтесь взять природу нахрапом, увидеть всё и сразу. Просто делайте вылазки почаще, привыкайте к окружающему миру, и природа начнёт открываться вам. Не сразу, постепенно. Но с каждым днём - всё интереснее. Узнать всё о ежегодном Евразийском учёте птиц можно на сайте проекта.

Школьники в учёте птиц принимают участие с удовольствием. Фото: VK/Центрально-Лесной государственный заповедник

НА ЗАМЕТКУ

Всего в подсчете переплётных птиц в России приняли участие 5 298 человека (из них 3453 учётчика), насчитавшие вместе 146 597 птиц, относящихся к 314 видам. Регионами-победителями в России по количеству птиц стали Республика Крым (28 944 особи, относящихся к 132 видам), Ростовская область (17 155 особей – 35 видов) и Тюменская область (12 299 особей – 79 видов).

По числу участников лидерами стали Москва (1 045 участников, из них 254 учётчика); Нижегородская область (697 участников, из них 603 учётчика) и Тюменская область (373 участника, из них 253 учётчика).

Наиболее высокое видовое разнообразие птиц отмечено в Республике Крым – 132 вида, Приморском крае – 100 видов и Рязанской области – 94 вида.

Самыми многочисленными видами стали: обыкновенный скворец – 36 522 особей, сизый голубь – 14 065 особей и кряква – 10 639 особей.

КСТАТИ

Eurobirdwatch - не единственный учёт птиц, что проходит у нас. Ближайший - учет уток «Серая шейка» - уже не за горами. Ежегодно утиная перепись проводится Союзом охраны птиц России в январе.