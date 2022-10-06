Тайны закулисья и импровизация по классике: Театралов Твери ждут две премьеры

В Театре драмы и ТЮЗе - новые постановки. Фото: ТАТД, Александр Жмулин

Тверской академический театр драмы и ТЮЗ готовы представить на суд зрителям два премьерных спектакля. Оба они поставлены по классике. Оба - легкие по настроению.

ОСТРОВСКИЙ, ЛЮБИМЫЙ ДРАМОЙ

7 октября в 18:30, а также 8 и 9 октября в 17:00 Тверской академический театр драмы представит зрителям премьеру - «Таланты и поклонники» (16+) по одноименной комедии классика русской драматургии Александра Островского.

Поставил спектакль тёзка знаменитого литератора - Александр Павлишин. Художник-постановщик - Николай Юдин.

Эта комедия написана Островским в 1881 году и посвящена театру. Публику зовут заглянуть в мир таинственного театрального закулисья.

- Его главная героиня, - актриса Александра Николаевна Негина, - грезит театром. Интриги, конкуренция, любовь и расчет, честность и фальшь, месть и предательство - всё это встретится на пути Негиной к заветной мечте. Что она выберет? - написано в анонсе.

Как отметил Александр Павлишин, актеры тверского театра драмы очень любят драматургию Островского...

Кто же занят в постановке? Это и ведущие, и новые артисты драмтеатра: народный артист России Владимир Чернышов, заслуженные артисты России Ирина Кириллова и Валентин Кулагин, артисты – Дарья Осташевская, Никита Бахметьев, Вячеслав Хархота, Никита Березкин, Борис Михня, Дарья Плавинская, Алексей Великотный, Наталья Плавинская, Константин Василенко, Алексей Майский.

ЛЕГКОСТЬ БЫТИЯ ПО «ПИГМАЛИОНУ»

Тверской театр юного зрителя 13 и 14 октября (и далее) в 18:30 в своем юбилейном 90-м сезоне представит музыкальный спектакль «Пигмалион» (12+) по мотивам одноименной супер-известной пьесы классика английской драматургии Бернарда Шоу.

«Пигмалион» часто ставят в театрах разных стран. Самая широкая аудитория знает пьесу как вдохновение для романтического мюзикла 1956 года и фильма 1964 года «Моя прекрасная леди».

Как рассказали в ТЮЗе, спектакль построен в форме джазовой импровизации, легкой и современной.

- Вероятно, сейчас это именно то, что нужно зрителям - на один вечер, на какое-то театральное мгновение ощутить лёгкость бытия, перенестись вместе с героями Шоу в другой век. Спектакль лёгкий, джазовый, полётный. Он о любви и о становлении человека. Не мюзикл, но музыки в нём много, и она диктует ритм и темп существования. Прекрасный актёрский ансамбль, юмор и игровая природа труппы театра в этом материале просто расцветают, - так отзывается о своей постановке режиссер Наталья Лапина, худрук Санкт-Петербургского Городского театра.

Она не впервые ставит в тверском ТЮЗе. Уже были «Король Лир», «Мёртвые души», «Алиса».

Художником-постановщиком выступил коллега Натальи Лапиной по театру в городе на Неве Александр Якунин. Режиссер по пластике - Максим Пахомов, он также из Питера.

В работу над постановкой спектакля были привлечены концертмейстер театра Лидия Буланкина и педагог по вокалу Анна Зобачева.

В спектакле заняты ведущие артисты театра: Александр Евдокимов, Ольга Лепоринская, Татьяна Романова, Андрей В. Иванов, Дарья Астафьева, Михаил Хомченко, Марина Федотенкова, Надежда Мороз, Елена Фомина, Алексей Пучков, Алексей Измайлов, Владимир Крылов.

В роли композитора был привлечен фронтмен Grisha Esperov band, мультиинструменталист Евгений Гришков-Эсперов.

Билеты еще есть, но их быстро разбирают.