Льгота по оплате услуг ЖКХ мобилизованными из Тверской области пока не действует

Депутаты Госдумы приняли поправки об освобождении мобилизованных и их семей от пеней. Фото: ПТО

В конце октября депутаты Госдумы приняли поправки об освобождении мобилизованных и их семей от пеней за просрочку оплаты услуг ЖКХ и взносов за капремонт. 4 октября законопроект одобрил Совет Федерации. Теперь дело в формальностях - механизм льготы должны принять регионы.

«Депутаты Государственной Думы приняли во втором и третьем чтениях поправки в Жилищный кодекс РФ и отдельные законодательные акты, в соответствии с которыми мобилизованные граждане и члены их семей будут освобождены от пеней за просрочку оплаты услуг ЖКХ и взносов за капремонт» - официальная формулировка на сайте Госдумы 27 сентября.

Мера будет действительна на весь период мобилизации гражданина.

По опубликованному «Российской газетой» уточнению первого зампреда комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Павла Качкаева, решения об освобождении мобилизованных граждан от уплаты штрафов за просроченные платежи за услуги ЖКХ в окончательном виде будут принимать регионы - принятые поправки дают им на это право.

Надо ли мобилизованным гражданам или их близким и родным подавать какие-то заявки на отмену пеней или это произойдет автоматически, тоже пока непонятно.

На горячей линии Тверского областного управления Государственной жилищной инспекции ответа дать не смогли, так как тоже ждут вступления в силу поправок на местном уровне.

Насколько нам известно, ближайшее заседание областного парламента состоится 13 октября.

Тем временем Госдума предоставила мобилизованным и участникам СВО право на кредитные каникулы. Мобилизованные, контрактники и другие участники СВО могут приостановить исполнение своих обязательств по договору кредита или займа, заключенному до дня их мобилизации, подписания контракта, участия в спецоперации. Аналогичное право предоставляется и членам их семей, которые заключили договор кредита или займа до такой даты.