Врач-кардиолог из Тверской областной больницы лечит жителей Мариуполя

Ирина Епишкина отправилась в ДНР добровольцем. Фото: кадр из видео, предоставленного Максимом Петрушиным.

- Всем добрый день, меня зовут Ирина, я врач Тверской областной больницы. Сейчас нахожусь в городе Мариуполе в качестве врача-волонтёра, - так начинается короткий видеоролик, который Ирина Епишкина прислала тверским коллегам и волонтёрам.

Ирина Епишкина отправилась в ДНР добровольцем, чтобы работать по специальности - кардиологом. Сейчас она помогает пациентам одной из мариупольских больниц.

По словам анестезиолога-реаниматолога Максима Петрушина, который тоже не раз ездил врачом-добровольцем в зону СВО, Ирина планирует работать в Мариуполе около двух недель.

- Хотела сказать всем огромное спасибо, кто принимал участие в закупке лекарственных препаратов для жителей этого города. В данное время как раз раскладываю эти таблеточки, - Ирина Епишкина показывает на коробку с лекарствами. - В ближайшее время все их раздам местному населению, кто приходит на приём.

Большего тверской врач пока не рассказывает, но находит время поблагодарить всех, кто помогает.

- Очень приятно, что столько неравнодушных людей в нашем городе. Огромное спасибо Ольге, которая всё организует. Своих не бросаем, - говорит Ирина и улыбается.

Ольга, о которой идёт речь, - это Ольга Левитина, организатор тверского волонтёрского штаба «Помощь Донбассу», который работает в Твери с конца февраля 2022 года. Всю информацию о гуманитарных сборах волонтёры публикуют в своём телеграм-канале. Помощь они собирают и переправляют в первую очередь на фронт, в госпитали и медицинские батальоны, формируют денежные резервы для закупки медикаментов и даже медицинской аппаратуры. Так, силами добровольцев в медбаты было переправлено два коагулятора, благодаря которым военные медики спасают жизни.

Всю информацию о группах помощи мобилизованным и фронту читайте на сайте kp.ru.