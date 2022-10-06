Суббота в Твери будет погожей, а воскресенье - ненастным

Радуемся каждому благодатному деньку!
Фото: Виктория ТУШКОВА
Осень в Твери шуршит опавшей листвой... То заплачет дождями, то вдруг подарит луч солнца, улыбнётся: «Не хмурься!»
- Да, в субботу мы как раз увидим солнышко! - пообещала доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова. - День будет хороший: +14, без осадков, переменная облачность. Атмосферное давление 754 миллиметра. А в воскресенье нас ждёт провал…
Давление упадёт до 747 мм рт. ст. Это очередной циклонический атмосферный фронт заденет нас своим хвостом. Опять дожди, температура понизится до +11.
Но в ночь на понедельник тучи разойдутся, и в первый рабочий день мы опять ждём хорошую погоду - солнечную, хоть и не жаркую: +12. Атмосферное давление поднимется до 753-755 мм рт. ст.
Вторник существенных перемен не обещает, а вот со среды атмосферное давление пойдёт на понижение.
- Скорее всего, характер погоды опять поменяется, - вздыхает Наталья Сердитова.
От этого каждый благодатный денёк ещё краше. Остановитесь на секунду и просто полюбуйтесь, как падают осенние листья…
Ну а погожей субботой отправляйтесь куда-нибудь подальше от городского шума и понаблюдайте за птицами. Возможно, вам повезёт, и вы увидите, как пернатые путешественники отправляются на юг. Ведь 8 октября отмечается Всемирный день мигрирующих птиц.
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