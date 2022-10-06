Суббота в Твери будет погожей, а воскресенье - ненастным

Радуемся каждому благодатному деньку! Фото: Виктория ТУШКОВА

Осень в Твери шуршит опавшей листвой... То заплачет дождями, то вдруг подарит луч солнца, улыбнётся: «Не хмурься!»

- Да, в субботу мы как раз увидим солнышко! - пообещала доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова. - День будет хороший: +14, без осадков, переменная облачность. Атмосферное давление 754 миллиметра. А в воскресенье нас ждёт провал…

Давление упадёт до 747 мм рт. ст. Это очередной циклонический атмосферный фронт заденет нас своим хвостом. Опять дожди, температура понизится до +11.

Но в ночь на понедельник тучи разойдутся, и в первый рабочий день мы опять ждём хорошую погоду - солнечную, хоть и не жаркую: +12. Атмосферное давление поднимется до 753-755 мм рт. ст.

Вторник существенных перемен не обещает, а вот со среды атмосферное давление пойдёт на понижение.

- Скорее всего, характер погоды опять поменяется, - вздыхает Наталья Сердитова.

От этого каждый благодатный денёк ещё краше. Остановитесь на секунду и просто полюбуйтесь, как падают осенние листья…

Ну а погожей субботой отправляйтесь куда-нибудь подальше от городского шума и понаблюдайте за птицами. Возможно, вам повезёт, и вы увидите, как пернатые путешественники отправляются на юг. Ведь 8 октября отмечается Всемирный день мигрирующих птиц.

А если вдруг вы сделаете красивые фото, можете поделиться ими с нами в наших группах в соцсети: VK и OK. Обязательно опубликуем!