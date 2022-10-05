Калининская АЭС на 102,9% выполнила план по выработке электроэнергии в сентябре 2022 года

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

Выработка за прошедший месяц составила порядка 3,025 млрд киловатт-часов или 102,9% от планового задания Федеральной антимонопольной службы России. Выручка от ее реализации на оптовом рынке электроэнергии и мощности России составила 5,162 млрд рублей.

Доля выработанной Калининской АЭС электроэнергии в энергобалансе региона составляет более 81,46%, это на 2,02% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Работа Калининской АЭС в сентябре текущего года позволила не допустить выбросы парниковых газов в атмосферный воздух в объеме около 1,5 млн тонн эквивалента СО2.

В настоящее время в работе находятся все четыре энергоблока Калининской АЭС. Радиационный фон в районе расположения атомной станции и прилегающей территории находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений. С радиационной обстановкой на всех АЭС России можно ознакомиться в режиме онлайн на сайте www.russianatom.ru.