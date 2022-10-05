Как помочь мобилизованным и их семьям в Тверской области

Желающие могут помочь призванным экипироваться или поддержать их семьи морально. Фото: Виктория ТУШКОВА

В связи с продолжающейся частичной мобилизацией резервистам, призванным на службу, и их родственникам требуется помощь. У кого-то не хватает денег собрать экипировку лучше штатной, кому-то просто нужна моральная поддержка.

Рассказываем, куда можно обратиться, чтобы получить помощь или оказать её.

ПОМОЩЬ МОБИЛИЗОВАННЫМ И ФРОНТУ

Тверской добровольческий центр «Мы вместе»

Собирал всё необходимое для мобилизованных. Сбор официально закрывается 5 октября, но принести что-то ещё можно в течение дня 6 октября (набережная Лазури, 9а, музей «Россия - моя история», вход со стороны детской площадки). Возможно, сбор в ближайшее время возобновят.

- 7 октября у нас будет организована отправка собранных вещей в мобилизационные пункты Твери. Потом станет известно, продлим ли мы сбор вещей, - сообщили нам в добровольческом центре. - Сейчас удалось собрать немного спальников, балаклавы, носки, влажные салфетки.

Группа VK «Мы вместе».

Сайт: www.fondtveri.ru.

Тверской волонтёрский штаб «Помощь Донбассу»

Направления работы группы: медицинское обеспечение больниц, полевых госпиталей, медицинских батальонов; закупка продуктов с долгим сроком хранения; закупка гигиенических средств, в том числе для лежачих пациентов; закупка и пошив сменного нательного белья и обуви; пошив тактических носилок и закупка тактической медицины: индивидуальных аптечек, фельдшерских наборов.

Принимают личную помощь (в натуральном виде или финансово) и помощь от организаций.

Адрес: Тверь, набережная Лазури, 9а (за зданием музея «Россия - моя история»).

Телеграм «Помощь Донбассу» (вся информация здесь).

Группа «ДОБРО69zv»

Тверская группа поддержки российских военнослужащих, участвующих в СВО.

- Мы помогаем всем российским бойцам, в том числе нашим землякам. Собираем и передаём всё, что нужно нашим ребятам, на фронт. Именно на фронт, - подчеркнули активисты группы в разговоре с «КП»-Тверь».

Бойцам уже отправляли лекарства, костюмы «Горка», налобные фонарики, резиновые сапоги, шапки, нательное бельё, плащи-дождевики, другие вещи, тепловые пушки.

Группа VK «ДОБРО69zv».

Телеграм-канал «ДОБРО69zv».

Кимрское сообщество «Поддержка спецоперации - Покров Кимры»

Волонтёрский центр в Кимрах. Собирают средства для помощи госпиталям и бойцам. Уже отправляли лекарства, средства гигиены, туристические пенки, спортивное питание, коптер.

- Мы действительно очень плотно работаем на формирование надёжного тыла и обеспечения наших военных всем необходимым. Нужно много всего, но самое важное это денежные средства, на них мы приобретаем медицину, правильное снаряжение, защиту и экипировку для воинов с передовой. Ведём плотно несколько подразделений и обеспечиваем их всем необходимым, - сообщил один из организаторов группы Александр Баранов. - По мобилизованным из Тверской области знаю, что они ни в чём не нуждаются. Сыты, обуты и одеты. В дальнейшем, при несение службы, мы будем их вести по подразделениям.

Cтраничка VK«Поддержка спецоперации - Покров Кимры».

Телеграм-канал «Поддержка спецоперации - Покров Кимры».

Тверское отделение «Красного Креста»

Занимается в основном помощью беженцам. Но, как сообщили нам сотрудники «Красного Креста», они готовы оказать помощь малообеспеченным семьям мобилизованных (вещи, предметы первой необходимости).

Адрес: Тверь, ул. Крылова, 28.

Телефон: 8 (4822) 34-26-02.

Группа тверского Красного креста VK.

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ И ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ

С организованной психологической помощью семьям мобилизованных у нас туго. В некоторых регионах уже организованы бесплатные службы психологической помощи, запущены специальные чат-боты. В Туле за семьями, из которых призвали мужчин, закрепили кураторов - психологов и юристов. Жители Твери и области могут обратиться на федеральные горячие линии и в VK-группу «Поддержка и помощь семьям мобилизованных Тверь».

«Поддержка и помощь семьям мобилизованных Тверь» - группа для помощи родственникам и близким мобилизованных.

- Пока группа молодая и маленькая, обращений не было, но мы их ждём. Если будут появляться вопросы, мы постараемся привлечь психолога. Сейчас можно просто присоединиться к группе и оказывать друг другу моральную поддержку, делиться новостями и полезными советами, - сообщила «КП»-Тверь» создатель группы Екатерина Погребняк.

Горячая линия Российского государственного социального университета по вопросам психологической и правовой помощи мобилизованным и их семьям: 8 (495) 255-67-67 (с 9:00 до 18:00).

Бесплатная психологическая помощь родным и близким мобилизованных в рамках волонтёрского проекта «МыРядом2020». Помощь можно получить, оставив заявку на сайте МыРядом2020.рф. Специалист с вами свяжется в течение суток.

ВАЖНО!

На человеке, находящемся в психологическом раздрае, стрессе, легко нажиться, чем и пользуются подлые люди. Не дайте себя обмануть.

Не вступайте в разговоры с незнакомцами, которые предлагают отвести молитвами или магией опасность от вашего мобилизованного родственника.

Будьте бдительны! «Сбербанк» недавно предупредил о новом виде мошенничества: преступники предлагают получить справки об инвалидности, оформить якобы «белый» военный билет и документы о непригодности к военной службе. Потенциальных жертв аферисты ищут в соцсетях и стихийных каналах в мессенджерах, предлагают свои «услуги» на сайтах.