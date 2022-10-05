Куда в Тверской области деть домашних животных мобилизованному гражданину

Есть неравнодушные граждане, которые готовы на время приютить домашних питомцев мобилизованных граждан Фото: Михаил ФРОЛОВ

Назрел вопрос: что делать, если человек подпадает под объявленную в стране частичную мобилизацию, а у него есть домашнее животное (а то и не одно) и оставить его просто некому? Не выкидывать же на улицу. Помочь в этом вопросе в нашем регионе взялись активисты тверской Инициативной группы по защите животных.

Зоозащитники создали в соцсети площадку, где неравнодушные жители Верхневолжья могут предложить на время забрать к себе питомцев мобилизованных граждан, а последние, соответственно, найти выход из сложившейся ситуации.

Сами волонтеры взять к себе животных не могут: передержки переполнены, так же, как и несколько имеющихся приютов в регионе.

Обращаться можно в этот канал в Телеграм: https://t.me/help_pets_mobilized.

Заявку нужно разместить по шаблону для упрощения поиска:

- приму/отдам (приму - если вы готовы предоставить животным передержку; отдам - если вам нужно передержку найти);

- город;

- животное (каких животных вы готовы принять или отдать);

- дополнительная информация (возраст, сведения о вакцинации, кастрации, характере и привычках);

- контакты (ник в Телеграм, страница в соцсети или телефон).

Зоозащитники предупредили: это не площадка для пристройки животных с улицы! Все подобные сообщения будут удаляться модераторами.

- Уже около 40 человек откликнулись, предложив взять животных на передержку, причем люди готовы брать не только собак или кошек, но и рыбок, попугаев, хомячков, черепах, морских свинок, - рассказали «КП»-Тверь» в Инициативной группе по защите животных. - При этом пока поступила лишь одна заявка от соседки мобилизованного мужчины, которого быстро призвали, а у него во дворе частного дома остались две довольно крупные собаки. Вроде есть женщина, которая готова взять их к себе в вольеры и заботиться о собаках. Сейчас над этим идет работа.

Если вы ищете передержку в другом регионе, Всероссийская группа помощи животным мобилизованных https://t.me/pomohvcem