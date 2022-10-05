Тверь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество5 октября 2022 12:10

Куда в Тверской области деть домашних животных мобилизованному гражданину

Помочь в этом вопросе вызвались зооволонтеры
Александр ЖМУЛИН
Александр ЖМУЛИН
Есть неравнодушные граждане, которые готовы на время приютить домашних питомцев мобилизованных граждан

Есть неравнодушные граждане, которые готовы на время приютить домашних питомцев мобилизованных граждан

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Назрел вопрос: что делать, если человек подпадает под объявленную в стране частичную мобилизацию, а у него есть домашнее животное (а то и не одно) и оставить его просто некому? Не выкидывать же на улицу. Помочь в этом вопросе в нашем регионе взялись активисты тверской Инициативной группы по защите животных.

Зоозащитники создали в соцсети площадку, где неравнодушные жители Верхневолжья могут предложить на время забрать к себе питомцев мобилизованных граждан, а последние, соответственно, найти выход из сложившейся ситуации.

Сами волонтеры взять к себе животных не могут: передержки переполнены, так же, как и несколько имеющихся приютов в регионе.

Обращаться можно в этот канал в Телеграм: https://t.me/help_pets_mobilized.

Заявку нужно разместить по шаблону для упрощения поиска:

- приму/отдам (приму - если вы готовы предоставить животным передержку; отдам - если вам нужно передержку найти);

- город;

- животное (каких животных вы готовы принять или отдать);

- дополнительная информация (возраст, сведения о вакцинации, кастрации, характере и привычках);

- контакты (ник в Телеграм, страница в соцсети или телефон).

Зоозащитники предупредили: это не площадка для пристройки животных с улицы! Все подобные сообщения будут удаляться модераторами.

- Уже около 40 человек откликнулись, предложив взять животных на передержку, причем люди готовы брать не только собак или кошек, но и рыбок, попугаев, хомячков, черепах, морских свинок, - рассказали «КП»-Тверь» в Инициативной группе по защите животных. - При этом пока поступила лишь одна заявка от соседки мобилизованного мужчины, которого быстро призвали, а у него во дворе частного дома остались две довольно крупные собаки. Вроде есть женщина, которая готова взять их к себе в вольеры и заботиться о собаках. Сейчас над этим идет работа.

Если вы ищете передержку в другом регионе, Всероссийская группа помощи животным мобилизованных https://t.me/pomohvcem

КАРТИНА ДНЯЧастичная мобилизация в России