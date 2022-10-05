Досуг в Твери с 5 по 12 октября: Разнообразие классики, рок-шоу, вечер с Харатьяном и волшебство керамики

Рассказываем об интересных событиях ближайших дней в в культурной жизни осенней Твери.
Фото: ПТО
От «Бременских музыкантов» до чудо-баритона и русской песни
Тверская филармония приглашает публику на ряд концертов. В том числе для детей и подростков.
5 октября в 10:00 и 12:00, 7 октября в 11:00, 8 октября в 14:00 и 9 октября 10:00 и 12:00 юным зрителям и их родителям представят музыкальную фантазию на тему легендарной сказки «Бременские музыканты».
Публику ждет встреча с известными героями, которые встретят на своем пути грозных разбойников и гениального сыщика, подружатся с прекрасной Принцессой...
Композитор - Геннадий Гладков.
Режиссер-постановщик и автор либретто - заслуженная артистка России Галина Петрова.
Балетмейстер - Светлана Алексеева.
Цена билетов: 300 рублей.
0+
5 октября и 12 октября в 17:00 в филармонии культуролог Татьяна Левина представит программу, посвященную пребыванию Александра Пушкина на Тверской земле. В исполнении лауреатов международных конкурсов Эммы Штуко и Ильи Шкадина, губернаторского камерного хора «Русский партес», члена Союза композиторов России Сергея Левина (художественное слово) прозвучит музыкально-литературная композиция «Берег, милый для меня».
В программе: вокальные и хоровые сочинения М.И. Глинки, А.С. Даргомыжского, Г.В. Свиридова, В.Я. Шебалина, В.С. Калинникова, А.С. Аренского на стихи А.С. Пушкина.
Цена билетов: 400 рублей.
12+
7 октября в 19:00 публику приглашают на сольный концерт оперной звезды мирового уровня Василия Герелло (баритон) «От всей души».
Выступление солиста Мариинского театра с Губернаторским камерным оркестром «Российская камерата» состоится в рамках фестиваля «Музыкальная осень в Твери».
В концерте примет участие заслуженный артист России, народный артист Республики Башкортостан Владимир Белов (тенор).
Цена билетов: от 1300 до 1500 рублей.
6+
8 октября в 12:00 в малом зале трио «Очарование» выступит с концертом «Сердце друга рядом чувствуя…».
В программе: песни советских и российских композиторов, обработки популярных мелодий.
Цена билетов: 350 рублей.
6+
8 октября в 18:00 запланирован вечер французской музыки для трубы и органа.
Заслуженная артистка России Людмилы Голуб (орган) и лауреат разных конкурсов Владимир Пинялов (труба) исполнят сочинения французских композиторов различных эпох — с середины XVII века до второй половины XX столетия.
Цена билетов: от 400 до 600 рублей.
6+
9 октября в 18:00 в филармонии состоится концерт русской песни.
Выступит государственный академический русский народный ансамбль «Россия» имени Людмилы Зыкиной.
Цена билетов: от 800 до 1000 рублей.
6+
ТОDD от культовой группы
7 октября в 19:00 Тверь ждёт, возможно, главное рок-событие этого года. Живой концерт "ТОDD" в исполнении музыкантов "Король и шут" пройдет в ДК «Пролетарка».
Голос Михаила Горшенёва, световое шоу, яркий видеоряд. Специальные гости - вокалисты концерта: брат ушедшего в мир иной «Горшка» Алексей Горшенёв ("Кукрыниксы", проект "Горшенёв") и Лена Тэ.
"TODD" – последнее творение Михаила Горшенёва и музыкантов "Король и Шут". Двойной альбом группы, объединённый историей о цирюльнике Суинни Тодде.
Цена билета: 1900 - 4900
12+
На сцене - народный артист
ДК "Металлист" 8 октября в 17:00 приглашает на творческий вечер народного артиста РФ Дмитрия Харатьяна «Дороги любви».
В представлении этот актер не нуждается.
За более чем 45-летнюю творческую деятельность Дмитрий Харатьян сыграл во известных фильмах.
Познакомиться с многогранностью таланта Дмитрия Харатьяна можно на творческой встрече-концерте, которую артист проводит совместно с группой "Cocktail project". Это уникальное сочетание песни, слова, актёрского мастерства. На вечере Харатьян споет в том числе любимые песни из фильмов, такие, как «Не вешать нос», «Дороги любви», «Школьный вальс», «20-й год», «Ты где июль?», «Есть только миг», «Непогода», «Кто на новенького?», «Песенка кавалергарда» и другие.
Цена билетов: от 1500 до 5000 рублей
16+
Керамическая сказка
В Тверском городском музейно-выставочном центре осталось несколько дней до закрытия выставки художницы Анны Потогиной "Керамическая сказка". Она продлится до 9 октября.
- Анне удалось обрести свой оригинальный гармоничный художественный язык, построенный на декоративной стилизации и обобщении. Её керамика погружает в мир доброй сказки. Под нарочитой простотой произведений, подчас наивностью и небрежностью исполнения прочитывается глубокое образное содержание. Работы получаются немногословными и ёмкими, подкупают искренностью, излучают тепло, - пишет искусствовед Анна Шестакова.
Цена билетов: от 50 до 80 рублей, детям до семи лет - бесплатно.
0+