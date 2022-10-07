Председатель Парламента Тверской области поздравил юристов с профессиональным праздником

От имени Законодательного Собрания Тверской области сотрудников управления поздравил председатель областного парламента Сергей Голубев. Фото: ЗСТО

7 октября в управлении минюста по Тверской области состоялось торжественное мероприятие, посвященное 220-летию со дня образования Министерства юстиции России. От имени Законодательного Собрания Тверской области сотрудников управления поздравил председатель областного парламента Сергей Голубев.

Министерство юстиции России было учреждено 8 сентября 1802 года Манифестом Александра I «Об учреждении министерств». Этим же документом в составе Правительства предусматривалась должность министра юстиции, одновременно он являлся генерал-прокурором Российской империи.

За 220 лет своей истории Минюст России заслужил статус одного из важнейших элементов государства, ответственного за формирование единой и слаженной правовой системы в стране. На всех этапах развития Российского государства Минюст России выполняет свое главное предназначение - способствовать формированию и упрочению в России основ правового государства.

Торжественное мероприятие в Тверской областной филармонии началось с передачи территориальному управлению флага Министерства юстиции России (утвержден Указом Президента РФ от 24 февраля 2022 года).

Юбилей ведомства по праву отмечают не только сотрудники территориального управления Министерства юстиции Тверской области, но и юристы, судебные приставы, сотрудники службы исполнения наказаний, судебные эксперты, нотариусы, адвокаты и служащие, осуществляющие федеральные полномочия в сфере ЗАГС.

На мероприятии. Фото: ЗСТО

- Плодотворное сотрудничество между Законодательным Собранием области и территориальным управлением Минюста России длится на протяжении многих лет. С января 2009 года действует Соглашение между областным парламентом и территориальным управлением по взаимодействию в сфере юстиции. В рамках данного Соглашения ведется работа по созданию организационных и правовых механизмов противодействия коррупции, по обеспечению доступности нотариальной помощи для населения области и другим направлениям. Важнейшим участком нашей совместной работы было и остается взаимодействие в сфере экспертизы как уже принятых законов и нормативных актов, так и их проектов, - отметил в своем выступлении председатель Законодательного Собрания Тверской области Сергей Голубев.

Серьезным направлением взаимодействия областного парламента и территориального управления Минюста остается изучение и обобщение опыта законотворчества и правоприменения других регионов России. В свое время именно благодаря Соглашению с управлением Минюста был обеспечен доступ к базе данных федерального регистра нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации.

Как подчеркнул Сергей Голубев, депутаты Законодательного Собрания благодарны сотрудникам управления за многолетнее конструктивное взаимодействие, методическую и аналитическую помощь, оперативный отклик на все запросы. Он выразил готовность и далее активно обмениваться текущей информацией, проводить совместные конференции и другие мероприятия, создавать рабочие группы для координации совместной деятельности.

Председатель областного парламента поздравил работников юстиции с юбилеем ведомства и пожелал им дальнейших успехов в их непростой задаче – отстаивать права жителей Верхневолжья. Лучшим сотрудникам управления Минюста России по Тверской области были вручены Почетные грамоты и объявлены благодарности Законодательного Собрания.