Конкурс «Народный участковый»-2022: шесть полицейских из Тверской области борются за звание лучшего участкового страны

Шесть полицейских из Тверской области борются за победу в рамках второго этапа Всероссийского конкурса «Народный участковый». Фото: УМВД по Тверской области

7 октября 2022 года стартовал второй этап ежегодного Всероссийского конкурса «Народный участковый».

Напомним, традиционно конкурс делится на три этапа. Первый этап проводился на региональном уровне с 11 по 20 сентября. Большинством голосов были определены претенденты для участия во втором этапе (за кого и как проголосовали, можно посмотреть здесь). Онлайн-голосование второго этапа пройдет с 7 по 16 октября 2022 года на официальном сайте УМВД России по Тверской области.

Победитель второго этапа представит наш регион на третьем, всероссийском этапе конкурса, который состоится с 1 по 10 ноября текущего года в форме онлайн-голосования на сайте «Комсомольской правды» - наше издание многолетний информационный партнёр акции, здесь и определится победитель конкурса.

Подробнее о конкурсе «Народный участковый - 2022» читайте здесь.

Награждение победителя и призеров третьего этапа конкурса пройдет в торжественной обстановке в Министерстве Внутренних Дел Российской Федерации в канун Дня участкового уполномоченного полиции.

УЧАСТНИКИ ВТОРОГО ЭТАПА КОНКУРСА

Во второй этап конкурса прошли шесть полицейских Тверской области. Ниже можно ознакомиться с их участками, званиями и наградами. И конечно же, не забываем голосовать - жмём сюда и переходим в голосование.

Спирин Антон Сергеевич, майор полиции

Место службы: Центральный отдел полиции УМВД России по городу Твери.

Награды: Медали за безупречную службу в МВД I, II, III степени, Почётная грамота от Начальника УМВД России по Тверской области, Почётная грамота от Главы города Твери.

Административный участок № 3.12, 3.13, здесь проживает 3398 человек.

Границы участка: ул. Бебеля д. 2, 2к.1, 4/43, 10 14, 16, 18, 20/26, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40/29, 42/22, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56(четные), ул. Учительская д. 1,13/34, 3, 49, Беляковский переулок д.26, ул. Софьи Перовской, переулок Трудолюбия д. 31, 22а, 29, 35, 45/28, ул. Ефимова д. 24, ул. Дмитрия Донского д. 28, 34, ул. Односторонняя, ул. Тихвинская, проспект Калинина 1, 2, 4 , 6, ул. Карла Маркса д. 14, 16, 18, 20, 22, 22а, ул. Бакунина д. 4, 6, 8, 9, 11, Головинский переулок д. 1, 2, 3, 6, 8, 10, ул. Головинский вал д. 7, 9, 11, 13, 15, 17, территория ГБУЗ ГКБ №1, Медицинский центр имени В.П. Аваева, Стоматологическая поликлиника ТГМУ.

Три важнейших достижения претендента на звание "Народный участковый" в порядке значимости:

- граждане относятся к нему с должным уважением;

- имеет подход и умение в общении с населением, которое позволяет получить оперативно-значимую информацию, способствующую раскрытию преступлений;

- в работе не считается с личным временем.

"Какое Ваше самое главное профессиональное достижение?"

- Самым главным профессиональным достижением стало достижение высокого уровня доверия сотруднику полиции среди населения, на создание которого всегда делается основной упор в работе, ведь сотрудник полиции должен отдавать всего себя гражданам.

Спирин Антон Сергеевич, майор полиции. Фото: УМВД по Тверской области

Моисеев Павел Павлович, старший лейтенант полиции

Место службы: ОУУП ОУУП и ПДН УМВД России по городу Твери

Работает на административном участке, который включает в себя многоквартирные жилые дома, а также преобладающий частный сектор. Число жителей: 35000 человек.

Три важнейших достижения претендента на звание "Народный участковый" в порядке значимости:

- грамотный подход, оперативность и отзывчивость;

- при работе по профилактике преступности проявляет активность в раскрытии преступлений не только на обслуживаемом административном участке, но и помогает в раскрытии преступлений коллегам по работе;

- в работе не считается с личным временем.

"Какое Ваше самое главное профессиональное достижение?"

- Легко налаживаю контакт с гражданами, в связи с чем достиг доверие и уважение граждан на обслуживаемом административном участке, что способствует своевременному получению оперативной информации на административной зоне.

Моисеев Павел Павлович, Старший лейтенант полиции. Фото: УМВД по Тверской области

Потехин Алексей Сергеевич, капитан полиции

Место службы:ОМВД России по Лихославльскому район.

Административный участок: Здесь 283 дома, проживает 3800 человек, площадь участка – 15000 м2.

Три важнейших достижения претендента на звание "Народный участковый" в порядке значимости:

- хорошо знает обслуживаемую территорию, в своей деятельности активно использует помощь общественности;

- постоянно работает над повышением своего общественного и профессионального уровня;

- может найти индивидуальный подход к каждой категории граждан.

"Какое Ваше самое главное профессиональное достижение?"

- Уважение и взаимопонимание со стороны населения, администрации и подучётного контингента.

Потехин Алексей Сергеевич, капитан полиции. Фото: УМВД по Тверской области

Сорокин Георгий Николаевич, лейтенант полиции

Место службы: МО МВД России «Вышневолоцкий».

Административный участок: на участке проживает 1595 человек.

Границы участка: Венецианова (дома №№ 1; 4; 6; 8; 12; 14; 16; 18; 24; 25; 27; 28; 29; 31; 32; 33/18; 34; 36; 35; 37; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 49; 50; 52; 53; 54; 55; 56; 58; 60; 62), Екатерининская (дома №№ 1; 3; 4/6; 5; 7/9; 8; 10; 11; 12; 14; 15; 16; 19; 20; 21; 22; 23; 25; 26/19; 28/30; 31; 33; 34; 36; 37; 39; 40; 41; 44; 46; 48; 50; 51; 52; 54; 55/16; 56; 57/35; 58; 59; 60; 61; 62; 63; 64; 65; 66; 67; 68; 70; 70а), Красных Печатников (дома №№ 3; 4; 5; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 15; 16; 17; 21; 22; 24; 25), Московская (дома №№ 1/49; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 14; 16; 17; 18; 19; 23/32; 24/34; 23; 26/25; 27; 28; 29; 31; 32; 33; 35; 35а; 36; 37; 38; 40; 41; 42; 43; 44; 46; 49; 50/28; 51; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 60; 61; 62; 63; 64; 65; 66; 70; 52; 74/28), Новоторжская (дома №№ 1/11; 2/13; 3/8; 5; 7; 9; 11; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22;23; 24; 26; 27; 28/8; 29; 30; 32;33/6; 34; 35; 36;37; 40; 41; 42;45; 46; 44; 48; 49; 50; 53; 55; 57; 59; 61; 63; 65; 67; 69; 71/73; 75; 79; 81; 83; 85; 87; 89; 91), 1-я Пролетарская , 2- я Пролетарская, Парижской Коммуны (дома №№ 8; 10; 12; 14; 18; 20; 22; 26; 26а; 28), Подбельского, Рабочая (дома №№ 2; 4; 5; 9; 10; 12; 13/30; 15; 17; 17а; 19; 21; 23; 24; 28; 33; 35); Осташковская проспекты: Казанский(1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 23; 25; 27; 29; 31; 39; 41; 43; 45; 47/49; 51/2; 53; 55; 57; 59; 61/1); набережные: Затверецкая, Олега Матвеева, Тверецкая (дома №№ 4; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30; 32; 34; 36; 38; 40/42; 44; 46; 48; 50; 50а; 52; 54; 56; 58; 60; 62; 66/2; 70; 72; 74; 76; 78; 80; 82; 84; 84а; 86; 88; 90; 92; 94; 96; 98/2), Цнинская (дома №№ 1/11; 4; 6; 6а; 6в; 8;12/2; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28); линия: Ванчакова, Островская; сквер: Венецианова Набережная Цнинская.

Три важнейших достижения претендента на звание «Народный участковый» в порядке значимости:

- культура общения с гражданами и сотрудниками полиции;

- образованность;

- желание помогать людям.

«Какое Ваше самое главное профессиональное достижение?»

- Доверие граждан к сотруднику полиции, способность сотрудника, не считаясь с личным временем оказывать помощь людям, быть справедливым, выдержанным. Создавать положительный образ сотрудника полиции в глазах населения.

Сорокин Георгий Николаевич, лейтенант полиции. Фото: УМВД по Тверской области

Никифоров Александр Петрович, капитан полиции

Место службы: Межмуниципальный отдел МВД России «Западнодвинский.

Награды: Благодарность за исполнение служебных обязанностей и достигнутые успехи в работе от начальника УМВД России по Тверской области.

Административный участок №4: территория в границах пос. Старая Торопа и Староторопское с/ поселение (Старотопский, Макеевский, Пятиусовский сельские округа) д. Антоново, д. Юшково, д. Полутино, д. Макеево, д. Щелкино, д. Шетнево, д. Бараки, д. Площа, д. Селяне, д. Белица, д. Русаново, д. Новый Бор, д. Осташково, д. Комлово, д. Гайсма, д. Спиридоново, д. Пахново, д. Пятиусово, д. Шниткино, д. Задемьянье, д. Устье, д. Коковкино, д. Каськово, д. Альфимово, д. Антоново, ж.д. разъезд Барсово, д. Барсово, д. Белица, д. Гритьково, д. Заречье, д. Корякино, д. Морожа, д. Романово, пос. Романово, пос. Рясно, д. Семеновское, д. Усадьба, д. Хмели, д. Черногузово, д. Юшково, д. Яковлево, пос. Антохинский, д. Бор, хутор Дербиж, д. Паново, д. Пестово, д. Степаньково, д. Терехово, д. Елаги, д. Ильинское, д. Каськово, д. Ореховатка, д. Пахново, д. Подвязье, д. Рассказы, д. Сергеевкое, д. Спиридоново, д. Троицкое.

Три важнейших достижения претендента на звание "Народный участковый" в порядке значимости:

- положительные отзывы со стороны граждан, проживающих на территории административного участка, о работе участкового уполномоченного полиции, слова благодарности жителей;

- на высоком уровне организована работа по профилактике преступлений, выявляются и раскрываются преступления против жизни и здоровья, совершаемые на бытовой почве (умышленное причинение здоровью, побои и др.);

- в служебной деятельности проявляет настойчивость, исполнительность и принципиальность.

"Какое Ваше самое главное профессиональное достижение?"

- При выполнении служебных задач и в ходе работы на административном участке в должности участкового уполномоченного полиции удалось заслужить доверие большинства граждан, проживающих на обслуживаемой территории.

Никифоров Александр Петрович, капитан полиции. Фото: УМВД по Тверской области

Трушин Денис Владимирович, старший лейтенант полиции

Место службы: Отделение участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних Заволжского отдела полиции УМВД России по городу Твери.

Награды: две благодарности руководства УМВД России по Тверской области.

Административный участок № 6.34, здесь проживает 7690 человек: микрорайон «Затверечье», здесь преобладает частный сектор застройки жилых домов, на территории обслуживания расположены два детских сада, имеется средняя общеобразовательная школа № 3, а также Тверская государственная сельскохозяйственная академия.

Три важнейших достижения претендента на звание "Народный участковый" в порядке значимости:

- пример для подражания молодым сотрудникам службы участковых уполномоченных полиции;

- путем установления доверительных отношений достигнуты высокие показатели в выявлении и раскрытии преступлений и правонарушений;

- бескорыстность, отзывчивость, прямолинейность.

"Какое Ваше самое главное профессиональное достижение?"

- Пусть за столь короткую службу, я считаю своим самым главным профессиональным достижением – это доверие и уважение граждан, проживающих на административном участке.