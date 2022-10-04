Газификация Тверской области: сколько газопроводов построено, сколько еще предстоит

В регионе идут работы и по газификации, и по догазификации. Фото: Алексей АНДРЕЕВ

В этом году уровень газификации Тверской области в соответствие с планами профильной программы должен увеличиться до 70%. Текущее исполнение этой задачи и планы на два ближайших года, были рассмотрены 4 октября на заседании областного правительства.

Губернатор Игорь Руденя отметил масштабность поставленных задач, даже сказал, что нужно добиться стопроцентного уровня газификации региона в 2025 году.

На заседании правительства региона. Фото: ПТО

- Следует также обеспечить синхронизацию газификации с подключением потребителей, - подчеркнул глава региона и добавил. - У нас есть достаточный опыт догазификации частных домовладений. Еще одна задача - синхронное подключение к газу социальных учреждений: объектов образования, здравоохранения, социальной защиты населения, культуры и спорта.

2022 ГОД

Какие же показатели газификации должны быть достигнуты в этом году?

Это строительство 22 объектов газовых сетей протяженностью в 360,7 км. Газификация 33 населенных пунктов (свыше 6700 домовладений) в 15 муниципалитетах. Проектирование внутрипоселкового газопровода на 85 км в Максатихе (готовность составляет уже 95%).

. Фото: ПТО

На сегодняшний день завершено строительство следующих газопроводов:

- до поселка Жарковского (18,2 км),

- от деревни Ярославище до села нерль в Калязинском районе (19,9 км),

- ГРС Бежецк - Красный холм (49,1 км),

- от Красного холма до Молоково (25,2 км).

- в деревнях Федово и терелесово в Вышневолоцком округе (1,2 км и 2,2 км соответственно),

- в деревне Остров Кимрского района (3,3 км),

- в поселке Красный холм (55,9 км, начало строительства - с 2021 год),

- в Рамешковском районе в деревне Алешино (4,3 км) и селе Кушалино на нескольких улицах (3,5км),

- в Ржеве на улицах Аграрная, Добрая, 1 Салюта и Хорошевская.

Кроме того, 7,9 км из запланированных на этот год 8,1 км сетей проложено в Оленино. Основная часть работ будет проведена в 2023 году - тогда должны построить еще около 25 км сетей.

Также в этом году строится 13,9 км сетей в рамках газификации Нелидово (на сегодняшний день проложено 2,7 км). Есть задача за 2022-2024 годы проложить в этом райцентре 141,1 км сетей для газификации города.

Еще идут работы в Кимрском, Нелидовском, Оленинском, Ржевском округах, Калининском, Конаковском, Максатихинском районах.

. Фото: ПТО

ПЛАНЫ

В 2023 году три объекта газификации предусмотрены в рамках реализации новых инвестпроектов.

В Зубцовском округе - строительство межпоселкового газопровода от Погорелого Городища до Кашенцево.

В Калининском районе заявлено два проекта: межпоселковый газопровод до Лисицкого Бора, деревень Лисицы и Судимирка и завершающий этап строительства газопровода от Квакшино до Игнатово.

Всего это порядка 72 км сетей. Их ввод позволит обеспечить газоснабжением более 800 домовладений, площадку инновационно-промышленного парка «Боровлёво-3», содействовать реализации ряда инвестпроектов.

. Фото: ПТО

Правительством региона сформирован реестр приоритетных объектов газификации по Адресной инвестиционной программе на 2023 и 2024 годы. Это более 310 км газовых сетей в Бежецком, Зубцовском, Калининском, Максатихинском и Сонковском районах, Кимрском, Лихославльском, Нелидовском, Оленинском, Осташковском, Рамешковском и Ржевском округах.

По программе Газпрома на ближайшие два года заявлено проектирование и строительство газопроводов в Весьегонском, Западнодвинском, Нелидовском, Оленинском, Осташковском, Сандовском округах, Калязинском и Торопецком районах.

Стоит выделить планы по прокладке газопровода «Ржева - Нелидово - Западная Двина» (с отводами в Оленино и Белый). А уже в августе 2025 предполагается завершить и строительство газопровода из Западной Двины в Торопец.

Кроме того, составлен реестр дополнительных приоритетных объектов газификации - это 2 газораспределительные станции (ГРС) и более 540 км газовых сетей. Тут выделяются газопроводы из Удомли в Лесное (83,8 км), между поселком Кунья в Псковской области и Торопцем (58 км), от ГРС 1 мая через несколько деревень в Осиновку (56 км) в Конаковском районе, от ГРС Сороки до Удомли (45,3 км).

Но это еще лишь на уровне планов. Воплотиться они могут при наличии решения Газпрома о включении их в программу газификации в нашем регионе.

Отдельный проект - полная газификация Кимрского округа до конца 2024 года. Это 327 км газовых сетей в перспективе. Конкретики тут пока мало.

ДОГАЗИФИКАЦИЯ

В Тверской области с 2021 года заявлена догазификация (бесплатное подведение газа до границ участков) 8317 домовладений в 593 населенных пунктах.

На данный момент догазифицированы уже 5756 домовладений, 4558 - в этом году.

Завершить программу догазификации в полном объеме планируется в 2023 году.

Глава региона поручил проработать вопрос оказания поддержки отдельным категориям граждан в закупке оборудования, необходимого для подключения домов к газу.

. Фото: ПТО

СПРАВКА КП

Всего до 2025 года в Тверской области планируется ввести более 148 км газопроводов-отводов, 1100 км газовых сетей, обеспечить газификацию свыше 46 тыс. домовладений и подготовку к приему газа 117 котельных и промышленных предприятий.

По данным областного министерства энергетики и ЖКХ, пока протяженность газовых сетей в регионе равна 12,5 тыс. км.

. Фото: ПТО

. Фото: ПТО

. Фото: ПТО

. Фото: ПТО