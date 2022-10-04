Чтобы снарядить и экипировать мобилизованного в Твери, потребуется потратить порядка 55 тысяч рублей

Потратиться на сборы придётся серьёзно, но экипировку лучше брать качественную. Фото: Виктория ТУШКОВА

«КП»-Тверь» продолжает помогать в сборах семьям мобилизованных. Мы уже писали о составе и стоимости армейской аптечки, а сегодня рассказываем, во сколько обойдётся экипировка, и даём советы, где лучше всё найти.

Внимание: в наши подсчёты не вошли мелочи, которые недороги и продаются везде - сим-карты для телефонов, спички, зажигалки, батарейки для фонариков, провизия, а также большие мешки для мусора и скотч (из них можно соорудить укрытие или сделать подстилку). Учтите, что это тоже требуется взять.

Ещё один момент: если мобилизованному выдали каску, а он хочет тактический бронированный шлем, его тоже лучше приобрести. Купить такой шлем - задача нелёгкая. С быстрой доставкой найти тактические бронешлемы нам не удалось - на сайтах торговых интернет-площадок и сайтах военторгов они есть, но под заказ или с доставкой из-за рубежа (не ранее конца октября). Может быть, вам повезёт больше. Но стоит такое обмундирование дорого: от 13 тысяч рублей за самый простой.

Отметим также, что многие специализированные интернет-магазины, занимающиеся продажей снаряжения и экипировки, сейчас временно заказы не берут из-за высокого спроса. Остаются многопрофильные торговые площадки, сайты объявлений о продаже с рук и популярный магазин спорттоваров, что есть в Твери.

Когда мы искали, где бы приобрести необходимую одежду и обувь, оказалось, что высокие трекинговые ботинки-берцы найти очень сложно. В известном магазине спорттоваров они есть, но все низковаты, где-то по щиколотку (а лучше повыше). В интернете предложений много, но размеров нет совсем, остались только самые непопулярные типа 39-го... Возможно, придётся купить обычные удобные и прочные высокие ботинки спортивного типа.

И сейчас также сложно найти в наличии тактические перчатки. Вариант - заменить их на спортивные, рыболовные или обычные шерстяные.

Цены на одежду, обувь, экипировку и снаряжение (и где это проще купить)

Одежда и обувь

Костюм типа «Горка» демисезонный - 7866 руб. (торговые интернет-площадки)

Кофта флисовая - 1600 руб. (спортивные магазины, торговые интернет-площадки)

Термобельё +5…-20, 2 комплекта – 5182 руб. (торговые интернет-площадки)

Термоноски, 1 пара – 499 руб. (спортивные магазины, интернет-площадки)

Обычные носки, 6 пар – 772 руб. (интернет-площадки)

Шерстяные носки, 2 пары – 852 руб. (интернет-площадки)

Три комплекта белья (майка+трусы) – 1246 руб. (торговые интернет-площадки)

Шапка флисовая – 599 руб. (спортивные магазины, интернет-площадки)

Перчатки рыболовные – 869 руб. (интернет-площадки)

Рукавицы шерстяные - 873 руб. (интернет-площадки, рынки, обычные магазины)

Стельки войлочные – 193 руб. (интернет-площадки, рынки, обычные магазины)

Сапоги из «пенки» (сапоги из ЭВА) – 1710 руб. (интернет-площадки)

Дождевик – 980 руб.

Трекинговые берцы – 7999 руб. (спортивный магазин)

Прочные шнурки – 180 руб. (интернет-площадки)

Снаряжение

Рюкзак, 80 литров – 5380 руб. (интернет-площадки)

Пенка туристическая – 559 руб. (спортивный магазин)

Спальный мешок экстрим -15» - 9290 руб. (интернет-площадки)

Термокружка металлическая – 569 руб. (спортивный магазин)

Миска металлическая – 239 руб. (спортивный магазин)

Мультитул туристический (ложка, вилка, нож) – 429 руб. (интернет-площадки)

Нож складной – 476 руб. (интернет-площадки)

Газовая горелка и цанговый баллон – 688 рублей + 179 руб. (интернет-площадки)

Репшнур 25 м и карабин – 1060 руб. (интернет-площадки)

Карабин стальной, 2 шт. – 290 руб. (интернет-площадки)

Лопата складная – 774 руб. (интернет-площадки)

Фонарик налобный – 342 руб. (интернет-площадки)

Фонарь ручной с магнитом – 550 руб. (интернет-площадки)

Средства связи

Два кнопочных телефона с аккумулятором хорошей ёмкости – 2580 руб. (интернет-площадки и магазины цифровой техники)

Итого 54 825 руб.

Сумма вышла немалая. Но если в средствах вы не стеснены, старайтесь покупать качественные вещи. Удобный рюкзак, обувь или носки, которые не должны протереться в первый же день. Или спальный мешок - чем он технологичнее (читай: дороже), тем меньше весит и меньше места занимает. И если вам удастся найти в продаже тактические бронешлемы с быстрой доставкой, придётся прибавить к тратам от 13 до 40 тысяч рублей.