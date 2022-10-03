40 лет с «Пролетаркой»: Руководитель тверской киновидеостудии Юрий Андреев о фильмах, минусе «цифры» и раритетных кинокамерах

Юрий Андреев рядом с советской фотокамерой. Фото: Александр ЖМУЛИН

В этом году движению кинолюбителей в Верхневолжье исполняется 60 лет. Если прибавить к этой цифре стаж работы в тверской киновидеостудии «Пролетарка» при одноименном областном ДК Юрия Андреева, получится 100 лет. В юбилейный год мы узнали, как у него дела, вспомнили вехи его пути, а также узнали тонкости съемки на старинную дорожную фотокамеру прошлого века.

Десятки лет, тысячи метров пленки

Юрий Андреев уже четыре десятка лет руководит киновидеостудией «Пролетарка». Сама студия три года назад, в 2019-м, отметила 50-летний юбилей. Ее основатель - Марк Акуринин, художник и один из столпов кинолюбительского движения в Верхневолжье. Юрий Ефимович - его преемник, последователь, коллега. Они вместе создали не один фильм...

Молодой Юрий Андреев справа. Фото: из альбома Юрия Андреева

Мы встретились с Юрием Андреевым на его работе - в ДК «Пролетарка». В помещении на втором этаже привлекла внимание старая фотокамера… Но об этом позже.

Юрий Ефимович рассказал, что начал свой профессиональный путь в 1973 году.

- Меня сразу после школы взял фотокорреспондентом в редакцию газеты в Андреаполе мой дядя Валерий Яковлевич Кириллов, он тогда был там замредактора, - поделился воспоминаниями Юрий Андреев.

Кто не в курсе, Валерий Кириллов впоследствии стал редактором молодежной газеты «Смена», с 1986-го – зампредседателя областного комитета по телевидению и радиовещанию, а с 1989-го по 2001-й годы - редактором газеты «Калининская правда» (позже «Тверская жизнь»).

Далее у Юрия Андреева была учеба в Уфимском полиграфическом училище - единственном учебном заведении в конце 1970-х в Союзе, где готовили фотокинокорреспондентов. Чуть позже такое профильное отделение уже появилось при Ленинградском госуниверситете.

Снимки времен учебы в Уфимском полиграфическом училище. Фото: из альбома Юрия Андреева

- В Уфе у нас группа была 30 человек со всего Союза. Туда попадали только по направлению. Лично мне при ходатайстве Валерия Кириллова направление подписал первый секретарь Калининского обкома партии Павел Леонов, - рассказал руководитель киновидеостудии.

В 1982 году он переехал в Калинин. Юрий Андреев сразу устроился внештатным фотокорром в «Смену» и «Калининскую правду». И пришел в «Пролетарку». Тогда ДК относился к Калининскому хлопчатобумажному комбинату.

Там в ДК и произошла судьбоносная встреча с Марком Акурининым, а также с Николаем Кашковым - еще одним из столпов тверского кинолюбительства.

Вместе они создают короткометражные фильмы на военную тему - «Дорогой легенды» о танке Т-34 и геройском рейде экипажа Степана Горобца через захваченный немцами Калинин 17 октября 1941 года и «Братство, скрепленное кровью» о партизанах и их встречах на Кургане Дружбы. Там использовались как кадры, снятые Кашковым - например, проезд БТР в 1970-х по маршруту рейда танка Горобца, так и военная хроника.

Кстати, фильм о партизанах и их встрече после войны доступен в паблике киновидеостудии «Пролетарка» в соцсети.

- Потом сделали фильм «Увлеченность» о хоровой академической капелле ДК «Пролетарка», и за него студия получила звание народного коллектива, - отметил Юрий Ефимович.

Альбом Юрия Андреева.

При его участии затем на тысячах метрах кинопленки были документально запечатлены многие эпизоды обыденной и культурной жизни Твери (Калинина) и Верхневолжья. В наше время эта работа продолжается, уже немало лет - на цифровые камеры.

Раритеты

На встрече с Юрием Ефимовичем, мое внимание привлекла стоящая на треноге старинная деревянная фотокамера с «гармошкой» посредине.

Как выяснилось это легендарная ФКД (фотокамера дорожная). Она складная. Из личной коллекции Юрия Ефимовича. Как он рассказал, подобные агрегаты долгие годы - с 1930-х и аж по 1980-ые - использовались в Союзе, часто - в фотоателье. Помните знаменитое: «Замрите, сейчас вылетит птичка».

- Это камера 1961 года выпуска, - пояснил Юрий Андреев. - У нас тут раньше была фотолаборатория хлопчатобумажного комбината. Потом все это дело ликвидировали, и все было списано, когда выкидывали, мне ее просто отдали. Она и сейчас рабочая. Правда учить на ней ребят не могу - фотолаборатории нет у нас, чтобы пленку проявить. Я просто показываю, как она работает, как раньше снимал фотограф.

Фотокамера ФКД. Фото: Александр ЖМУЛИН

При съемке такой камерой, фокусировка осуществляется в ручную по матовому стеклу при помощи черной ткани, которая покрывает часть фотоаппарата и голову фотографа. Это позволяет отчетливее увидеть черты будущего снимка, навести четкость... Сам момент съемки производится снятием на определенное время крышки объектива. Снимок переносится на фотопленку, которая находится в специальной кассете, закрепленной на реечном механизме.

Фотограф должен был четко выдержать время поднятия крышки объектива в финальный момент.

- Передержишь на секунду больше - негатив будет совершенно черным, на секунду меньше - светлым, - пояснил мастер.

Юрий Андреев рассказал, что в его коллекции свыше 200 различных кино и фотоаппаратов. Один из самых ценных для него кинокамера «Кинор»:

- Для меня было большим подарком, когда мне купили профессиональную кинокамеру «Кинор». Она стоила девять тысяч рублей в Союзе - считай, как машина «Волга». Это мне ХБ-комбинат купил ее.

Есть в его коллекции и подарок от тверского режиссера Павла Дроздова - с корпусом из дерева фотоаппарат «Кодак» 1902 года изготовления. Представьте себе!

Где наш день?

В биографии Юрия Андреева есть один интересный факт. Он и его воспитанники причастны к введению в Тверской области Дня клубного работника (в сфере культуры, само собой).

Более 10 лет назад Юрий Ефимович с юными студийцами, среди которых была и его дочь Настя, создали фильм «Где наш день?» В нем как раз был поднят вопрос: «Почему есть День работника культуры в целом, но нет конкретно Дня клубного работника?» Снимали короткометражку в том числе Торжке, где этот День уже ввели на муниципальном уровне.

В итоге в 2003 году в правительстве регионе вышло постановление об утверждении «Дня клубного работника в Тверской области». Он отмечается в конце ноября.

Воспитанники

Андрей Ефимович не смог точно сказать, сколько мальчишек и девчонок прошло через за десятки лет через киновидеостудию «Пролетарка»

- Это несколько сотен детей, некоторые стали операторами, - сказал он. - Раньше по 30 ребят в год в студии бывало. Сейчас гораздо меньше - два мальчика и семь девочек от 10 до 14 лет. Я даю ребятам некоторые задания - снять пейзаж природы. Потом уже здесь вместе с ребятами начинаем разбирать… Композицию кадра, задний план и т.д.

Студийцев привлекают снимать концерты в ДК, фильмы про его творческие коллективы, различные городские торжества.

- Сейчас проще гораздо, чем раньше, размышляет Юрий Андреев. - Ребята приходят с цифровыми камерами или смартфонами. С пленкой уже возиться не надо. Хотя в этом есть и минус. В художественном плане...