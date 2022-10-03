Нужно работать и верить в лучшее: семья погорельцев мечтает о новом доме

Фото: БФ "Константа"

Тридцать лет поколение за поколением мужчины отстраивали дом своими руками. Он получился большим и уютным, здесь без труда поместились четыре поколения семьи.

Но страшный пожар ночью 8 мая заставил людей снова начинать всё с нуля. Как тридцать лет назад.

«У свёкра вся жизнь с этим домом была связана, он сейчас к пепелищу даже не подходит. А мы детей в ту страшную ночь детей собрали, перекрестились, что все живы, и больше уже думать ни о чём не могли. Страшно было. И тяжело…», — рассказала Анна.

Сейчас семья живёт у родственников, в одной квартире — 12 человек. По очереди умываются, завтракают, собираются в прихожей. Говорят, мол, будем работать, строиться снова.

Но одним им тяжело. Тем более, что семья до сих пор платит кредит за проведение газа в сгоревшем доме. Давайте поможем дружной семье построить новый уютный дом!

Прочитать историю полностью и поддержать семью можно по ссылке

БФ «Константа»

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