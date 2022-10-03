Профилактика онкологических заболеваний – приоритетная задача

Для эффективного лечения онкологических заболеваний требуется сочетание современных методов, наличие оборудования и квалифицированных специалистов Фото: Евгения ГУСЕВА

И хотя медицине неизвестны способы, позволяющие избежать этой болезни со стопроцентной гарантией, профилактика онкологии – необходимая мера, которая вполне под силу каждому человеку.

Донести эту информацию в рамках профилактической деятельности до жителей нашего региона – одна из приоритетных задач для всей системы здравоохранения Тверской области. Сотрудники ТФОМС и представители страховых медицинских организаций (СМО), действующих в системе ОМС Тверской области, регулярно проводят информационные акции и социологические опросы, направленные на профилактику онкологических заболеваний.

Среди жителей региона, в медицинских организациях, в трудовых коллективах предприятий и учреждений распространяются печатные информационные материалы онкопрофилактической тематики, а также брошюры, буклеты и памятки с информацией о системах правильного питания и способах организации здорового образа жизни. Выявление онкопатологий на ранних стадиях – одна из важнейших задач российского здравоохранения на сегодняшний день, и наш регион, конечно, не является исключением.

В системе ОМС Тверской области реализуется Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, утвержденная постановлением Правительства РФ от 28.12.2021 г. № 2505. В этом нормативном документе, помимо прочего, отдельно прописаны максимальные сроки проведения диагностических инструментальных и лабораторных исследований в случае подозрения на онкологические заболевания, которые не должны превышать 7 рабочих дней со дня назначения исследований. Кроме этого для пациентов с онкологическими заболеваниями сроки ожидания специализированной (за исключением высокотехнологичной) медицинской помощи, также не должны превышать 7 рабочих дней с момента гистологической верификации опухоли или с момента установления предварительного диагноза заболевания (состояния). При организации профилактических медицинских мероприятий, таких как диспансеризация и профилактические осмотры, основанных на ранних выявлениях онкологических заболеваний также уделено особое внимание. В общий перечень исследований и анализов внесены онкоскрининги – это группа исследований, целью которых является обнаружение онкопатологий на первичных стадиях. Онкоскрининг проводится, начиная с первого этапа диспансеризации.

Для каждого возраста есть отдельный список обследований, а на втором этапе могут быть проведены углубленные обследования, причем оба этапа проводятся бесплатно в рамках системы ОМС. На сегодняшний день у каждого гражданина, застрахованного в системе обязательного медицинского страхования, вне зависимости от возраста есть возможность принять все необходимые меры для того, чтобы избежать страшного диагноза: «онкология», причем сделать это можно совершенно бесплатно.

Главное помнить, что постоянная забота о своем здоровье – это не роскошь, а необходимость.

Страховые представители «Капитал МС» в Тверской области напоминают!

Если у вас возникают трудности с оказанием медицинской помощи, например, не соблюдаются сроки ее оказания или вас просят оплатить лечение, вы можете и должны обратиться в свою страховую медицинскую организацию. Необходимо позвонить по телефону контакт-центра и изложить проблему. После Вашего звонка страховой представитель свяжется с медицинской организацией или с соответствующим органом управления здравоохранения для решения возникшей проблемы.

Филиал ООО «Капитал МС» в Тверской области

г. Тверь, ул. Александра Попова, д.4

8-800-350-13-26 (звонок бесплатный)

Сайт: www.kapmed.ru

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