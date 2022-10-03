Калининская АЭС получила акт об успешной аттестации лаборатории психофизиологического обеспечения сроком на пять лет

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

Как пояснила председатель комиссии, главный эксперт Департамента подготовки персонала концерна Лариса Андрюшина, процедура аттестации включала всестороннюю проверку всех направлений деятельности ЛПФО, подготовки и поддержания квалификации специалистов, оснащенности лаборатории, наличия нормативных документов, методического обеспечения и др.

Председатель комиссии, главный эксперт Департамента подготовки персонала концерна Лариса Андрюшина

«Результаты аттестации очень хорошие, - отметила Л. Андрюшина. – Лаборатория аттестована сроком на 5 лет. Это максимальный срок по нашим методическим документам».

Кроме того, были определены три положительные практики, которые включены в заключительный акт и будут предложены для тиражирования на другие АЭС. Одна из них - проведение социально-психологического исследования по программе «Вектор». Это комплексная программа, применяемая при разрешении конфликтных ситуаций в коллективе. Она позволяет диагностировать уровень развития отношений, выявить источники и причины конфликтов, организовать работу, направленную на стабилизацию конфликтных взаимоотношений в коллективах, помогая предотвратить профессиональные срывы и неправильные действия персонала.

Комиссия также отметила положительный опыт Калининской АЭС по созданию сенсорной комнаты, предназначенной для психологической разгрузки персонала. Статистические данные и опыт применения доказали ее эффективность для снятия эмоционального перенапряжения и восстановления работоспособности работников предприятия.

Лариса Андрюшина подчеркнула, что психологическая служба атомной отрасли, которой в 2022 году исполнилось 40 лет, выполняет очень важную роль в обеспечении безопасной и надежной работы АЭС. «Сравнивая результаты предыдущих и сегодняшних лет, могу сказать с уверенностью, что лаборатории психофизиологического обеспечения развиваются в нужном направлении и специалисты, которые в них работают, в том числе и на Калининской АЭС, являются большими профессионалами».