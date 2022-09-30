Более 220 млн рублей составили вложения Калининской АЭС в обеспечение природоохранной деятельности в 2021 году

Фото: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС

Так, в 2021 году объем выделенных средств на охрану окружающей среды составил более 220 млн рублей.

Об этом сообщил начальник отдела охраны окружающей среды Калининской АЭС Андрей Данилкин в ходе публичной презентации Отчета по экологической безопасности Калининской АЭС, которая состоялась 29 сентября в администрации Удомельского городского округа. Эти средства - основные инвестиции в обеспечение экологической безопасности, охрану окружающей среды и рациональное природопользование.

«Своевременное и достаточное финансирование мероприятий, имеющих природоохранное значение, позволяет поддерживать высокий уровень экологической эффективности АЭС», - отметил А.Данилкин.

Отчет по экологической безопасности включает в себя объемную информацию о производственных факторах влияния деятельности АЭС на экологическую обстановку в регионе, системе экологического менеджмента, комплексном экологическом мониторинге. Докладчик отметил: «Все параметры выбросов и сбросов крайне малы. Они не только не превышают допустимых значений, но и значительно ниже лимитов, установленных природоохранными органами».

По сравнению с другими отраслями народного хозяйства вклад атомных станций в загрязнение атмосферного воздуха остается ничтожно малым. По данным территориального органа государственной статистики по Тверской области доля КлнАЭС в валовом выбросе загрязняющих веществ в атмосферу составляет сотые доли процента.

Особое внимание уделяется состоянию водохранилища Калининской АЭС. Регулярно проводятся мероприятия по сохранению водных биоресурсов. Так, в 2021 году в озера-охладители Калининской АЭС было выпущено более 54 тысяч особей молоди черного амура. А за последние 17 лет объем зарыбления акватории озер составил 175 тонн.

Докладчик отметил, что Калининская АЭС осуществляет свою деятельность строго в соответствии с природоохранным законодательством РФ. Каждые три года на атомной станции проходит ресертификационный аудит, по итогам которого предприятию выдается сертификат соответствия требованиям национального и международного стандартов.

Ознакомиться с полной версией отчета можно на официальном сайте Концерна «Росэнергоатом»: https://www.rosenergoatom.ru/upload/iblock/954/954c3d81afb34efeeae2aa4e776859a6.pdf