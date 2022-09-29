Почему вакцинация необходима и почему её не нужно опасаться?

Вакцинация является выдающимся успехом здравоохранения Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сезонный грипп, по данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно вызывает от 3 до 5 млн. случаев тяжелой болезни и приводит к 250-500 тыс. смертей. Из всех случаев инфекционных заболеваний грипп и ОРВИ составляют 95%. В группе риска находятся дети, которые посещают образовательные учреждения, а также пациенты старше 65 лет. В таких условиях особенно важно прислушаться и откликнуться на призыв к прохождению вакцинации, исходящий от медицинских работников.

Вакцинация считается наиболее простым методом профилактики гриппа, но его лучше сочетать с дополнительными мерами повышения иммунитета. Перед тем как сделать прививку, рекомендуется проконсультироваться с лечащим врачом. При наличии хронических заболеваний требуется консультация с профильным специалистом. Решение о вакцинации принимается медицинскими работниками с учетом возраста и состояния здоровья пациента, наличия у него аллергических реакций и хронических заболеваний. Вакцинация рекомендуется как детям после полугода, так и взрослым. Это связано с тем, что заболевание является тяжелым и заразным, может привести к серьезным осложнениям и летальному исходу. Один носитель вируса способен заразить примерно 10 окружающих людей. Болезнь может привести к таким осложнениям, как синусит и отит, пневмония и т.д. Согласно результатам исследований, если привитый заболевает гриппом, то заболевание проходит в легкой форме, минимален риск осложнений. Вопреки расхожим мифам, от прививки нельзя заразиться гриппом. Это связано с тем, что в составе отсутствуют живые или целые вирусы, только их фрагменты. Данные элементы не могут спровоцировать развитие заболевания. Прививка не способствует снижению иммунитета, так как приводит к его активизации. С учетом продолжающейся пандемии COVID -19 пациенты интересуются, можно ли сочетать препараты от гриппа и коронавируса, не навредит ли здоровью применение двух вакцин.

Минздрав России разрешил одновременную вакцинацию от ковида и гриппа - соответствующие изменения внесены в инструкцию по медицинскому применению вакцины «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»). Взаимодействие «Спутника V» с вакциной для профилактики гриппа изучено в доклинических исследованиях, показано отсутствие снижения иммуногенности обеих вакцин при их одновременном введении. При одновременной вакцинации от ковида и гриппа препараты вводятся в разные части тела, например, в левое и правое плечо.

Согласно исследованиям ученых, граждане, сделавшие прививку от гриппа, реже заражались коронавирусной инфекцией в период первой и второй волн. По мнению специалистов, это связано с эффектом тренированного иммунитета. Заразиться коронавирусом или гриппом можно в общественном транспорте, при контакте с зараженным, в местах, где много людей. Противопоказаний к вакцинации сравнительно мало, и лучше сделать ее заранее до начала роста заболеваемости гриппом.

Вакцинация для граждан России бесплатная и добровольная. Но каждому гражданину, который еще не прошел вакцинацию, необходимо понимать, что только благодаря массовому прививанию можно сформировать коллективный иммунитет и сделать вирусы управляемыми, учитывая доступность, эффективность и безопасность вакцин. Наращивание темпов прививочной кампании — единственный способ защитить здоровье населения, в том числе детей, людей старшего возраста и тех, кто находится в группе.

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