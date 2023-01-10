Стратегия развития-2030: Объем отгруженных товаров обрабатывающих производств в Тверской области запланировано увеличить до одного триллиона рублей

Стратегия призвана направить развитие промышленности в регионе по правильному надежному пути, и большие планы тут в том числе заявлены по лидеру отрасли - транспортному машиностроению. Фото: ПТО

10 января состоялось первое в 2023 году заседание правительства Тверской области. На нем была утверждена долгосрочная (с горизонтом планирования до 2030 года) стратегия развития промышленности региона.

Губернатор Игорь Руденя, ссылаясь на задачи, поставленные Президентом России, отметил следующее:

- Стратегия развития промышленности региона должна учитывать как исторически сложившуюся производственную структуру, так и современные тенденции, высокотехнологичные подходы в основных отраслях.

Губернатор на заседании. Фото: ПТО

Игорь Руденя также подчеркнул важность своевременной господдержки промышленных предприятий. Вновь отметил, что нужно создавать условия для того, чтобы специалисты оставались в регионе, а предприятия пополнялись новыми квалифицированными кадрами. Реальность такова, что порой с этим бывают трудности...

РЕАЛЬНОСТЬ И ЗАДАЧИ

По приведенным на заседании данным, в Тверской области создано более 2400 предприятий. В 2021 году они дали 20,2% от общего объема валового регионального продукта, объем отгруженной продукции составил 367 млрд рублей. Занято на этих производствах свыше 75200 человек.

Графика: ПТО

Цель принятой стратегии такова: в 2030 году объем отгруженной продукции должен быть не менее 1 трлн рублей, плюс более 9300 новых рабочих мест, то есть уже свыше 84500 занятых в промышленности людей.

Ключевыми отраслями обрабатывающей промышленности в нашем регионе являются транспортное машиностроение, обработка древесины, производство пищевых продуктов, машин и оборудования. По объёму производств лидеры – Тверь, Конаковский и Калининский районы, а также Торжок и Кувшиновский район.

По итогам 2021 года Тверская область по объему отгруженных товаров в этой отрасли заняла 9 место в ЦФО (без учета Москвы и Подмосковья). От пятой Владимирской области мы отстали на 376 млрд рублей - двухкратно.

Графика: ПТО

К 2030 году Тверская область согласно целям стратегии должна войти в топ-5 ЦФО по объемам отгруженной продукции обрабатывающих производств.

Графика: ПТО

ЗОНЫ И КЛАСТЕРЫ

В стратегии запланировано создание шести зон опережающего развития, которые должны дать новый импульс развитию промышленности в регионе.

Это следующие зоны:

- технопарк радиоэлектронной промышленности «Аквариус» (15 млрд рублей инвестиций, 1200 рабочих мест, плюс 40 млрд рублей к объему отгруженной продукции),

- международный научно-технический парк «Савёловский» (5 млрд инвестиций в основной капитал, 1500 рабочих мест, плюс 10 млрд к объему отгруженной продукции),

- технопарк энергоёмких технологий «Конаковская ГРЭС» (15 млрд инвестиций в основной капитал, 500 новых рабочих мест, плюс 30 млрд к объему отгруженной продукции),

- индустриальный парк переработки продуктов нефтехимии «Торжок» (5 млрд инвестиций в основной капитал, 300 рабочих мест, плюс 10 млрд к объему отгруженной продукции),

- промышленная площадка «Российский подшипник» на территории индустриально--промышленной зоны «Боровлёво-2» (8 млрд инвестиций в основной капитал, 200 рабочих мест, плюс 20 млрд к объему отгруженной продукции),

- промышленно-производственная особая экономическая зона «Эммаусс» (20 млрд инвестиций в основной капитал, 500 рабочих мест, плюс 30 млрд к объему отгруженной продукции ).

В стратегии также прописано развитие кластеров по семи направлениям: специальное машиностроение, транспортное машиностроение, лёгкая, полиграфическая, лесоперерабатывающая, пищевая и перерабатывающая промышленности, производство композитных материалов.

Тут самый значительный прирост в объеме отгружаемой продукции ожидается от транспортного машиностроения - плюс 150 млрд рублей.

Также в стратегию включены спецпроекты. В частности, дополнительные инвестиции предполагаются в производства предприятий оборонно-промышленного комплекса. Кроме того, предусмотрена работа по возобновлению деятельности предприятий, находящихся в сложной экономической ситуации.

ПОДДЕРЖКА И КАДРЫ

В стратегии прописана ставка на активную господдержку действующих предприятий, особенно в части собственных разработок, новых технологий и продуктов.

Предусмотрено развитие внутрирегиональной кооперации между промышленными предприятиями (закупки сырья, комплектующих у друг друга) с участием региона (формирование отраслевых планов закупок, централизованные закупки областным Минпомторгом).

Для расширения производственных способностей предприятий и поддержки их новых проектов через Фонд развития промышленности Тверской области будет запущена программа «Доращивание» с грантами.

Графика: ПТО

Также планируется применение практики заключения офсетных контрактов при проведении госзакупок в сфере домостроения, производстве стройматериалов, автокомпонентов, спецтехники, фармацевтики и медицинских изделий.

В стратегии уделено внимание подготовке кадров для отрасли. В частности, запланировано создание сети новых промышленных образовательных центров в Бежецке, Кимрах, Ржеве, Торжке, Твери (с обязательной производственной практикой).

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

30 млрд рублей привлекут из бюджета для реализации стратегии стратегии 150 млрд рублей составят инвестиции в промкомплекс.

Графика: ПТО

Графика: ПТО

Графика: ПТО