Пьяницы схватились за руль: За новогодние праздники госавтоинспекторы в Тверской области поймали 174 нетрезвых водителей

«Выпил - за руль не садись!» - лозунг актуальности не теряет. Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

За новогодние праздники - с 31 декабря по 8 января - в регионе произошло 27 ДТП с пострадавшими или погибшими, то есть по три таких ДТП в среднем ежедневно. В авариях два человека погибли, 39 получили ранения.

Областная Госавтоинспекция уже публиковала информацию о дорожных происшествиях, случившихся в новогодние каникулы. Но на специальной пресс-конференции 10 января журналистам рассказали подробности.

Замначальника Управления ГИБДД по Тверской области, подполковник полиции Антон Егорьев поделился соображениями об основных причинах праздничной аварийности и привёл яркие примеры.

- Удалось стабилизировать обстановку, несмотря на сложные погодные условия, - отметил подполковник. - Работа была спланирована заранее, выставлены дополнительные экипажи, велась профилактическая подготовка. Ежедневно примерно на 25% нарядов больше, чем обычно, выходило на дороги.

Статистика новогодних дорожных происшествий меньше, чем год назад:

- количество ДТП с пострадавшими снизилось на 15%;

- погибших было меньше на 33%;

- пострадавших - на 26,5%.

Тем не менее трагедии были. Чаще всего их причиной становилось несоблюдение скоростного режима в условиях зимней дороги. Водителя выбрасывало на встречку (на полосу встречного движения), где происходило столкновение.

ПЬЯНСТВО ЗА РУЛЁМ

За праздники сотрудниками Госавтоинспекции было пресечено более 2,5 тысячи нарушений. Из них 174 нарушения - это пьяное вождение. 13 водителей были пойманы пьяными за рулём повторно.

- В праздники мы особенно усилили контроль трезвости на дорогах, - поясняет подполковник. - Иногда приходилось закрывать глаза на мелкие незначительные правонарушения типа отсутствующих брызговиков или страхового полиса, чтобы все силы бросить на поиск пьяных водителей.

Отговорки любителей пьяной езды стандартные, отмечает Антон Егорьев: «Мне тут совсем недалеко», «Да я выпил-то каплю!», «Чувствую себя уверенно» и так далее.

- Тем не менее, как показывает статистика, именно пьянство за рулём - одна из трёх основных причин гибели людей в ДТП наряду с выездом на встречную полосу и наездами на пешеходов, - говорит подполковник.

ДТП С ДЕТЬМИ

Четыре ДТП за новогодние праздники произошли с участием детей. Во всех случаях ребята были пассажирами машин. Пятеро детей получили в авариях травмы.

- К сожалению, в двух случаях из четырёх аварии произошли именно по вине родителей, перевозивших своих детей, - говорит Антон Егорьев.

В одном из случаев (ДТП произошло в Лихославльском районе) родители везли маленького ребёнка без детского автокресла.

ПЕШЕХОДЫ

Неразумное поведение пешеходов - классическая проблема праздничных (и не только) дней. Будучи подшофе, граждане переходят дорогу в неположенном месте или, осмелев, просто гуляют по проезжей части.

Так, трагедия произошла 4 января на федеральной трассе М-9 «Балтия» в Зубцовском районе. Пешеход находился на проезжей части и, как отметил Антон Егорьев, переходить дорогу не планировал. Предположительно человек был пьян. Водитель проезжавшего авто не заметил его - и пешеход погиб под колёсами.