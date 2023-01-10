Пьяницы схватились за руль: За новогодние праздники госавтоинспекторы в Тверской области поймали 174 нетрезвых водителей

«Выпил - за руль не садись!» - лозунг актуальности не теряет.
Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»
За новогодние праздники - с 31 декабря по 8 января - в регионе произошло 27 ДТП с пострадавшими или погибшими, то есть по три таких ДТП в среднем ежедневно. В авариях два человека погибли, 39 получили ранения.
Областная Госавтоинспекция уже публиковала информацию о дорожных происшествиях, случившихся в новогодние каникулы. Но на специальной пресс-конференции 10 января журналистам рассказали подробности.
Замначальника Управления ГИБДД по Тверской области, подполковник полиции Антон Егорьев поделился соображениями об основных причинах праздничной аварийности и привёл яркие примеры.
- Удалось стабилизировать обстановку, несмотря на сложные погодные условия, - отметил подполковник. - Работа была спланирована заранее, выставлены дополнительные экипажи, велась профилактическая подготовка. Ежедневно примерно на 25% нарядов больше, чем обычно, выходило на дороги.
Статистика новогодних дорожных происшествий меньше, чем год назад:
- количество ДТП с пострадавшими снизилось на 15%;
- погибших было меньше на 33%;
- пострадавших - на 26,5%.
Тем не менее трагедии были. Чаще всего их причиной становилось несоблюдение скоростного режима в условиях зимней дороги. Водителя выбрасывало на встречку (на полосу встречного движения), где происходило столкновение.
За праздники сотрудниками Госавтоинспекции было пресечено более 2,5 тысячи нарушений. Из них 174 нарушения - это пьяное вождение. 13 водителей были пойманы пьяными за рулём повторно.
- В праздники мы особенно усилили контроль трезвости на дорогах, - поясняет подполковник. - Иногда приходилось закрывать глаза на мелкие незначительные правонарушения типа отсутствующих брызговиков или страхового полиса, чтобы все силы бросить на поиск пьяных водителей.
Отговорки любителей пьяной езды стандартные, отмечает Антон Егорьев: «Мне тут совсем недалеко», «Да я выпил-то каплю!», «Чувствую себя уверенно» и так далее.
- Тем не менее, как показывает статистика, именно пьянство за рулём - одна из трёх основных причин гибели людей в ДТП наряду с выездом на встречную полосу и наездами на пешеходов, - говорит подполковник.
Четыре ДТП за новогодние праздники произошли с участием детей. Во всех случаях ребята были пассажирами машин. Пятеро детей получили в авариях травмы.
- К сожалению, в двух случаях из четырёх аварии произошли именно по вине родителей, перевозивших своих детей, - говорит Антон Егорьев.
В одном из случаев (ДТП произошло в Лихославльском районе) родители везли маленького ребёнка без детского автокресла.
Неразумное поведение пешеходов - классическая проблема праздничных (и не только) дней. Будучи подшофе, граждане переходят дорогу в неположенном месте или, осмелев, просто гуляют по проезжей части.
Так, трагедия произошла 4 января на федеральной трассе М-9 «Балтия» в Зубцовском районе. Пешеход находился на проезжей части и, как отметил Антон Егорьев, переходить дорогу не планировал. Предположительно человек был пьян. Водитель проезжавшего авто не заметил его - и пешеход погиб под колёсами.