Качели-карусели подорожали, а колеса обозрения нет и в помине: В Твери утверждены новые цены на аттракционы и развлечения в городских парках

Самый любимый горожанами и туристами аттракцион, похоже, к работе уже не вернётся...
Фото: Олег ЗИНЧЕНКО
Городская администрация утвердила новые цены на развлечения в парках, находящихся в ведении муниципального предприятия «Дирекция парков». Это горсад, парк Победы, ландшафтный парк «Тьмака» и парковая зона набережной Афанасия Никитина. Также установлена новая стоимость посещения общественных туалетов - кабинок, установленных в парках.
До этого прейскурант обновлялся год назад. Тогда, к слову, цены билетов на карусели и другие аттракционы не изменились.
Новый прейскурант был принят в декабре 2022 года и уже вступил в силу. Расскажем, сколько будет стоить развлечься и, если приспичило, облегчиться в парках Твери.
В прейскуранте поменялись формулировки. Если ранее на все развлечения была установлена строгая цена, то теперь - не более определённой суммы. Изменилось также время, отводящееся на разовое посещение отдельных аттракционов.
В новом прейскуранте также отсутствует информация о льготных ценах для отдельных категорий граждан. Напомним, до этого за 50% стоимости все карусели и аттракционы могли посещать многодетные семьи, семьи, воспитывающие детей-инвалидов, а также дети-сироты и ребята, оставшиеся без попечения родителей (это было прописано в документе).
И ещё одно: колесо обозрения, увы, к работе не вернётся. Тариф на этот любимый горожанами и гостями Твери аттракцион не установлен. Разберут, наверное…
Нет в новом прейскуранте также упоминаний о скалодроме (он работал в парке «Тьмака»), настольном теннисе и комнате смеха.
«Пират» - не более 150 рублей за 3 минуты (было 130 рублей за 3 минуты).
«Ромашка» - не более 150 рублей за 3 минуты (было 130 рублей за 3 минуты).
«Ракушки» - не более 150 рублей за 3 минуты (было 130 рублей за 3 минуты).
«Юнга» - не более 100 рублей за 3 минуты (было 80 рублей за 3 минуты).
«Солнышко» - не более 100 рублей за 3 минуты (было 80 рублей за 3 минуты).
«Сказка» - не более 100 рублей за 3 минуты (было 80 рублей за 3 минуты).
«Военный аэропорт» - не более 100 рублей за 3 минуты (было 80 рублей за 3 минуты).
«Воздушные шары» - не более 100 рублей за 3 минуты (было 80 рублей за 3 минуты).
«Медвежонок» - не более 100 рублей за 3 минуты (было 80 рублей за 3 минуты).
«Ралли» - не более 100 рублей за 3 минуты (было 80 рублей за 3 минуты).
«Полёт» - не более 100 рублей за 3 минуты (было 80 рублей за 3 минуты).
«Космос» - не более 100 рублей за 3 минуты (было 80 рублей за 3 минуты).
«Зорб» - не более 150 рублей за 5 минут (было 130 рублей за 5 минут).
Веломобили - не более 150 рублей за 10 минут (было 130 рублей за 15 минут).
Бамперные лодки - не более 150 за 5 минут (было 130 рублей за 5 минут).
Паровозик - не более 150 рублей за один круг по парку (было 150 рублей).
Тир - не более 100 рублей за 6 выстрелов (было 70 рублей за 6 выстрелов).
Автодром - не более 200 рублей за 3 минуты (было 150 рублей).
Верёвочный парк - не более 200 рублей за 1 маршрут (было 200 рублей).
Электромобили - не более 200 рублей за 15 минут (было 200 рублей за 10 минут).
Каток - 150 рублей за час (было 100 рублей за час).
Прокат коньков - 100 рублей за час (было 60 рублей за час).
Цены на катание с горки в новом прейскуранте нет, вероятно, её устанавливают предприниматели, арендующие место. В группе парка Победы в соцсети цены опубликованы следующие: со своим тюбингом можно покататься за 50 рублей (без ограничения по времени), прокатный тюбинг стоит 200 рублей в час.
Кстати, аренда места под установку горки в парке Победы обходится предпринимателю в 15 тысяч рублей в месяц.
Туалеты подорожали более чем вдвое. Культурно облегчиться в тесной кабинке в городском парке теперь можно за 30 рублей (было 12 рублей с человека).
Участие в конкурсе «Призовая игра» - 100 рублей с человека (было 50 рублей).
Посещение мастер-класса - 100 рублей с человека (было 150 рублей).
Тарифа на посещение дискотеки в новом прейскуранте нет (было 100 рублей с человека). Отсутствует там и цена организационного сбора за проведение торжественных церемоний в городском саду (было 20 рублей с каждого приглашённого человека).