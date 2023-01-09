Качели-карусели подорожали, а колеса обозрения нет и в помине: В Твери утверждены новые цены на аттракционы и развлечения в городских парках

Самый любимый горожанами и туристами аттракцион, похоже, к работе уже не вернётся... Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

Городская администрация утвердила новые цены на развлечения в парках, находящихся в ведении муниципального предприятия «Дирекция парков». Это горсад, парк Победы, ландшафтный парк «Тьмака» и парковая зона набережной Афанасия Никитина. Также установлена новая стоимость посещения общественных туалетов - кабинок, установленных в парках.

До этого прейскурант обновлялся год назад. Тогда, к слову, цены билетов на карусели и другие аттракционы не изменились.

Новый прейскурант был принят в декабре 2022 года и уже вступил в силу. Расскажем, сколько будет стоить развлечься и, если приспичило, облегчиться в парках Твери.

КАРУСЕЛИ И АТТРАКЦИОНЫ

В прейскуранте поменялись формулировки. Если ранее на все развлечения была установлена строгая цена, то теперь - не более определённой суммы. Изменилось также время, отводящееся на разовое посещение отдельных аттракционов.

В новом прейскуранте также отсутствует информация о льготных ценах для отдельных категорий граждан. Напомним, до этого за 50% стоимости все карусели и аттракционы могли посещать многодетные семьи, семьи, воспитывающие детей-инвалидов, а также дети-сироты и ребята, оставшиеся без попечения родителей (это было прописано в документе).

И ещё одно: колесо обозрения, увы, к работе не вернётся. Тариф на этот любимый горожанами и гостями Твери аттракцион не установлен. Разберут, наверное…

Нет в новом прейскуранте также упоминаний о скалодроме (он работал в парке «Тьмака»), настольном теннисе и комнате смеха.

«Пират» - не более 150 рублей за 3 минуты (было 130 рублей за 3 минуты).

«Ромашка» - не более 150 рублей за 3 минуты (было 130 рублей за 3 минуты).

«Ракушки» - не более 150 рублей за 3 минуты (было 130 рублей за 3 минуты).

«Юнга» - не более 100 рублей за 3 минуты (было 80 рублей за 3 минуты).

«Солнышко» - не более 100 рублей за 3 минуты (было 80 рублей за 3 минуты).

«Сказка» - не более 100 рублей за 3 минуты (было 80 рублей за 3 минуты).

«Военный аэропорт» - не более 100 рублей за 3 минуты (было 80 рублей за 3 минуты).

«Воздушные шары» - не более 100 рублей за 3 минуты (было 80 рублей за 3 минуты).

«Медвежонок» - не более 100 рублей за 3 минуты (было 80 рублей за 3 минуты).

«Ралли» - не более 100 рублей за 3 минуты (было 80 рублей за 3 минуты).

«Полёт» - не более 100 рублей за 3 минуты (было 80 рублей за 3 минуты).

«Космос» - не более 100 рублей за 3 минуты (было 80 рублей за 3 минуты).

«Зорб» - не более 150 рублей за 5 минут (было 130 рублей за 5 минут).

Веломобили - не более 150 рублей за 10 минут (было 130 рублей за 15 минут).

Бамперные лодки - не более 150 за 5 минут (было 130 рублей за 5 минут).

Паровозик - не более 150 рублей за один круг по парку (было 150 рублей).

Тир - не более 100 рублей за 6 выстрелов (было 70 рублей за 6 выстрелов).

Автодром - не более 200 рублей за 3 минуты (было 150 рублей).

Верёвочный парк - не более 200 рублей за 1 маршрут (было 200 рублей).

Электромобили - не более 200 рублей за 15 минут (было 200 рублей за 10 минут).

ЗИМНИЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Каток - 150 рублей за час (было 100 рублей за час).

Прокат коньков - 100 рублей за час (было 60 рублей за час).

Цены на катание с горки в новом прейскуранте нет, вероятно, её устанавливают предприниматели, арендующие место. В группе парка Победы в соцсети цены опубликованы следующие: со своим тюбингом можно покататься за 50 рублей (без ограничения по времени), прокатный тюбинг стоит 200 рублей в час.

Кстати, аренда места под установку горки в парке Победы обходится предпринимателю в 15 тысяч рублей в месяц.

ТУАЛЕТ

Туалеты подорожали более чем вдвое. Культурно облегчиться в тесной кабинке в городском парке теперь можно за 30 рублей (было 12 рублей с человека).

ИГРЫ, МАСТЕР-КЛАССЫ

Участие в конкурсе «Призовая игра» - 100 рублей с человека (было 50 рублей).

Посещение мастер-класса - 100 рублей с человека (было 150 рублей).

Тарифа на посещение дискотеки в новом прейскуранте нет (было 100 рублей с человека). Отсутствует там и цена организационного сбора за проведение торжественных церемоний в городском саду (было 20 рублей с каждого приглашённого человека).