В ДТП и пожарах в первые дни 2023 года в Тверской области погибли три человека

В новогодние выходные случилось немало пожаров и ДТП. Фото: Архив КП/УГИБДД по Тверской области

Несмотря на кажущуюся тишину, новогодние праздники традиционно сопровождаются чередой происшествий, подчас трагических.

Посмотрим, с чего начался 2023 год в Тверской области.

ПОЖАРЫ

Согласно сводкам Главного управления МЧС России по Тверской области, всего с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023-го включительно в регионе произошло 74 пожара различной степени интенсивности, к возникновению которых причастен человек.

59 пожаров - это возгорания в различных строениях, по большей части - в частных деревенских домах, а также в квартирах.

14 случаев - горение мусора, один - загорание автомобиля.

36 раз пожарные выезжали тушить пожары в сельскую местность - в основном в деревни, а также в поселки и СНТ.

34 пожара случились в райцентрах региона.

Четыре пожара за эти дни были зафиксированы и ликвидированы в домах в областной столице.

Огонь унёс жизни двух человек.

Перед самым Новым годом, 31 декабря, во Ржеве в доме на Галицинском проезде в результате возгорания помещения погиб мужчина 1949 года рождения. Предположительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем.

В ночь с 8 на 9 января в ходе тушения пожара в частном деревянном доме в деревне Лизиково Краснохолмского района было найдено тело женщины 1939 года рождения.

ДТП

По информации Управления ГИБДД России по Тверской области, в период новогодних праздников - с 1 по 8 января - на дорогах региона произошло 27 аварий.

В ДТП пострадали 39 человек, в том числе пятеро детей.

Погибли два человека.

Большая часть аварий - 14 - пришлась на период с 1 по 3 января.

Один человек погиб 3 января. Около 13:35 на 71-м км трассы Осташков - Селижарово - Ржев 44-летний мужчина на автомобиле «Лада Ларгус» не учел безопасную скорость движения, дорожные и метеорологические условия и выехал на встречную полосу, где лоб в лоб врезался в BMW Х3. Водитель отечественного авто скончался на месте до приезда «скорой». Травмы различной степени тяжести получили 39-летний водитель, а также двое пассажиров BMW, в том числе один ребёнок.

Еще один человек погиб в ДТП 4 января. Около 21:10 на 199-м км автодороги М-9 «Балтия» в Зубцовском районе водитель а/м «Мазда-6» совершил наезд на пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте и вне населенного пункта. В результате ДТП телесные повреждения получил пассажир автомобиля «Мазда-6», пешеход скончался на месте аварии.