Как людям с ограниченными возможностями приобрести средства реабилитации по электронному сертификату

Эксперты круглого стола в Твери. Фото: Виктория ТУШКОВА

30 сентября в Твери «Комсомольская правда»-Тверь» и Тверское региональное отделение Фонда социального страхования провели круглый стол на тему «Электронный сертификат - новый механизм обеспечения людей с инвалидностью техническими средствами реабилитации».

В течение полутора часов эксперты и приглашенные гости обсуждали эту действительно важную для многих тему. Электронный сертификат для людей с инвалидностью - механизм новый, он начал работать лишь год назад. Но уже сейчас очень востребован среди людей с инвалидностью. Потому что позволяет быстро, учитывая индивидуальные пожелания пациента, приобрести то или техническое средство реабилитации.

По данным Минтруда РФ, за этот период общий объем средств на выданные сертификаты превысил 1 млрд рублей. Россияне оформили более 50 тысяч электронных сертификатов на технические средства реабилитации. В Тверской области с начала 2022 года было оформлено 164 сертификата. Всего люди приобрели 2631 техническое средство на сумму 4,6 миллиона рублей. Такие показатели говорят о востребованности этого инструмента среди граждан с инвалидностью, идет ежемесячный прирост оформленных сертификатов.

Важно отметить, что электронный сертификат дополняет два действующих способа покупки ТСР - госзакупку и компенсацию денежных средств за приобретенное средство.

В Твери в формате круглого стола эксперты обсудили, как работает электронный сертификат. Фото: Виктория ТУШКОВА

ЧТО ЭТО ЗА СЕРТИФИКАТ И КАКОВЫ ПЛЮСЫ

- Сертификат можно оформить несколькими способами: через портал «Госуслуги», мобильное приложение «Социальный навигатор», в МФЦ, а также в отделении Фонда социального страхования. Для того чтобы получить сертификат, нужно написать заявление. Инвалидам необходимо предъявить действующую программу реабилитации или абилитации; для получившего производственные травмы - программу реабилитации; для ветеранов - заключение от медкомиссии об обеспечении протезами. Решение о выдаче сертификатов принимают в течение пяти рабочих дней, - рассказала Наталья Андреева, руководитель Тверского регионального отделения Фонда социального страхования РФ.

Преимущества электронного сертификата: быстро, индивидуально, не выходя из дома. Не нужно ждать госторгов по вашему лоту, можно подобрать именно то средство реабилитации, которое подходит именно вам, все этапы оформления технического средства реабилитации можно совершить онлайн - от заказа до покупки.

С помощью сертификата уже сегодня можно приобрести более 190 наименований товаров: кресла-коляски различной модификации, опорные и тактильные трости, абсорбирующее бельё и подгузники, ортопедическую обувь, брайлеровские дисплеи с программным обеспечением, слуховые аппараты с вкладышами, трости, кресла-стулья и др. Список расширяется и дополняется.

Купить все эти средства реабилитации можно более чем в 970 магазинах по всей стране, которые участвуют в этой программе, а также на 37 интернет-площадках. В Тверской области с сертификатом работают Ozon, Тверской филиал Московского протезно-ортопедического предприятия, центр «Радуга звуков», ортопедические салоны «Вита Орто», ТСР-Маркет.

Полная информация есть на портале «Госуслуги», а также на сайте «Каталог технических средств реабилитации».

О плюсах электронного сертификата говорила и заместитель руководителя по экспертной работе главного бюро медико-социальной экспертизы Ольга Родина:

- Важно, что можно самостоятельно выбрать техническое средство по индивидуальным параметрам, которое устраивает по качеству. Причём сделать заказ не выходя из дома.

В течение полутора часов эксперты и приглашенные гости обсуждали эту действительно важную для многих тему. Фото: Виктория ТУШКОВА

НАД ЧЕМ БУДУТ РАБОТАТЬ

Как и любое нововведение, электронный сертификат сегодня, можно сказать, проходит обкатку. Выяснить, где шероховатости, что и где надо дополнить, помогли приглашенные эксперты.

К примеру, онлайн-сервисы доступны не всем жителям тверской глубинки. Во многих деревнях пунктов выдачи онлайн-покупок попросту нет. Да и с механизмом заказов на интернет-площадках не каждый человек может разобраться.

Руководитель Тверского филиала Московского протезно-ортопедического предприятия Анна Кулакова говорила об аспектах, которые необходимо учесть в будущем при работе с электронным сертификатом.

- Низкий уровень владения информационными технологиями. Вопрос с доставкой решать приходится самим. Сертификаты имеют срок действия. Не во всех населенных пунктах стабильный высокоскоростной интернет.

На еще один немаловажный нюанс обратил внимание руководитель областного отделения Всероссийского общества слепых Александр Трегуб:

- На разных интернет-площадках цена на один и тот же товар может разниться. Причем на несколько тысяч рублей. Я бы обратил на это внимание федеральных властей.

Руководитель регионального отделения Всероссийской организации родителей детей-инвалидов Илья Александров обратил внимание на быстроту доставки и логистику:

- Маркетплейсы - это хорошо, но там бывают проблемы с доставкой и логистикой. Количество обычных магазинов, работающих с электронными сертификатами, тоже может быть больше.

В целом же все эксперты сошлись на том, что за электронным сертификатом будущее и все шероховатости и пожелания потребителей будут учтены разработчиками. Этот год стал пилотным, положил начало большой работе реализации проекта.

За этот инструмент голосуют и потребители.

Присутствовавший на круглом столе тверичанин Николай Есипович уже приобрел с помощью электронного сертификата костыли:

- Получил костыли без очередей. В аптеку пришел и оплатил с помощью карты «Мир»: мне так гораздо удобнее, чем через «Госуслуги».

Эксперты круглого стола. Фото: Виктория ТУШКОВА